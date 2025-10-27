Frases para Mascota Fallecida: Mensajes para Recibir a Perros y Gatos en Ofrenda, Hoy Llegan

Hoy 27 de octubre 2025 regresan las almas de los perros y gatos, de acuerdo con la tradición del Día de Muertos, y acá te traemos algunas frases y oraciones para recibir a las mascotas fallecidas en la ofrenda.

Una de las festividades más representativas en México ha comenzado, por lo que millones de personas han iniciado a poner los altares para sus seres queridos y en una nota previa te contamos cuándo llegan los difuntos según el tipo de alma y el significado de cada elemento en las ofrendas.

¿A qué hora llegan las mascotas el 27 de octubre 2025?

El 27 de octubre fue elegido como el día de las mascotas difuntas para honrar la memoria de los perros, gatos, pájaros y otros animales que ya no están con nosotros. Sin embargo, no hay una hora exacta para que lleguen a los altares.

Muchas personas suelen dejar listo su altar a más tardar en la tarde-noche del 26 de octubre, con lo cual los 'lomitos', 'michis' y otros seres queridos pueden llegar a lo largo de la madrugada del 27 de octubre y se vayan hasta la madrugada del 28 de octubre.

La realidad es que, más allá de la fecha, lo realmente significativo es que en la ofrenda se coloquen fotos de los animalitos y elementos dedicados a ellos, como su comida o juguetes preferidos.

Frases para perritos en la ofrenda del Día de Muertos 2025

Hoy vuelve a casa mi amigo fiel, con su cola moviéndose en el viento y su amor eterno en el alma.

Tu ladrido ya no suena, pero tu presencia sigue iluminando mi corazón.

Dicen que las almas regresan, y sé que la tuya viene corriendo alegre a buscarme.

Fuiste mi compañero en la tierra y hoy eres mi guardián en el cielo. Bienvenido de nuevo, mi perro amado.

No hay altar sin tus huellas ni noche sin tu recuerdo. Hoy te espero con flores y gratitud.

Tu amor fue puro, tu lealtad infinita. Y aunque partiste, tu espíritu sigue cuidando mi camino.

Hoy el viento trae tu energía y el altar tu memoria. Porque los perros también tienen alma y saben regresar.

Tu alma corre libre por el puente del arcoíris, pero cada 27 de octubre vuelves a casa a llenar de amor mi hogar.

Tu vida fue breve, pero tu amor eterno. Gracias por enseñarme lo que significa la fidelidad.

No hay distancia que separe lo que une el corazón. Hoy vuelves a mi lado, mi amigo del alma.

Frases para gatitos en la ofrenda del Día de Muertos 2025

Hoy tu espíritu regresa silencioso, como solías caminar, para llenar de calma y amor mi corazón.

Tu ronroneo se ha vuelto viento, pero aún acaricia mi alma cada vez que te recuerdo.

Dicen que las almas vuelven, y sé que la tuya hoy se acurruca entre las flores del altar.

Tu mirada sigue viva en mi memoria, guiándome con ternura desde el cielo de los gatos.

Hoy te espero con una vela encendida y tu platito favorito; sé que vendrás a saludarme con tu elegancia eterna.

Tu amor fue suave como tu andar, discreto como tu despedida, pero eterno como el lazo que nos une.

El altar brilla distinto esta noche, porque sé que tu alma felina ha vuelto a casa.

Aunque ya no estás en mis brazos, sigues durmiendo en mi corazón, donde siempre fuiste dueño y rey.

Te marchaste sin ruido, pero dejaste una paz que nunca se apaga. Hoy tu espíritu ronronea entre mis recuerdos.

Vuelve, mi pequeño guardián, a recorrer tu hogar invisible y descansar junto a quienes nunca te olvidarán.

Frases para mascotas este 27 de octubre 2025

Tu espíritu alado vuelve hoy a casa, trayendo el eco de tus cantos y la alegría que llenaba mis días.

Aunque ya no te veo corretear, sé que tu alma regresa ligera, jugando entre las flores del altar.

No importa tu tamaño ni especie, tu amor fue tan grande que sigue viviendo en mi corazón.

Hoy el silencio se llena de recuerdos y tu energía vuelve a iluminar mi hogar.

Tu paso por mi vida fue breve, pero tu huella quedó marcada en mi alma para siempre.

Vuelves hoy desde el cielo de los animalitos, trayendo contigo paz, ternura y los destellos de tu espíritu puro.

Tu presencia se siente en el aire, en el brillo de una vela y en cada rincón donde fuiste feliz.

Hoy el altar te espera con agua y luz, como símbolo del amor eterno que nos une más allá del tiempo.

Tu alma curiosa y libre visita de nuevo tu hogar, recordándonos que el cariño nunca muere.

Gracias por haber sido parte de mi vida; hoy te recibo en mi corazón y en mi ofrenda, como siempre, con amor.

Oración para las mascotas fallecidas por Día de Muertos 2025

Oración por el descanso de una mascota amada

Señor de la vida, te doy gracias por el tiempo que compartí con mi fiel compañero.

Tú que cuidas de toda tu creación, recibe en tu paz a esta criatura que me diste como regalo de amor.

Permítele descansar junto a Ti, donde no hay dolor ni tristeza, sino solo alegría eterna.

Amén.

Oración de agradecimiento por su compañía

Dios misericordioso, hoy elevo mi corazón por mi mascota que partió.

Gracias por los momentos de ternura, por su lealtad y por todo el amor que me dio sin pedir nada a cambio.

Que su alma inocente encuentre descanso en tu jardín celestial, donde las criaturas viven felices bajo tu mirada.

Amén.

Oración por quienes extrañan a su mascota

Señor, consuela mi corazón en esta ausencia.

Tú que diste a los hombres el don de cuidar de los animales, ayúdame a recordar con alegría a quien fue mi compañero fiel.

Que su espíritu visite mi hogar en paz y me recuerde que el amor que dimos no se ha perdido.

Amén.

Oración por todas las almas de los animales

Padre eterno, creador de todo ser viviente, hoy te pedimos por todas las almas de los animales que han partido de este mundo.

Que su inocencia sea acogida por tu bondad infinita, y que sus espíritus encuentren luz, descanso y alegría en tu Reino.

Amén.

Oración de reencuentro espiritual

Señor Jesús, que prometiste renovar todas las cosas, te pido que guardes en tu amor a mi mascota, que en vida fue fuente de consuelo y alegría.

Permite que su alma regrese hoy a mi hogar para sentir, aunque sea por un instante, la paz que solo Tú puedes dar.

Amén.

