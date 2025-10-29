¿Qué Días se Pide Calaverita en México? Las 2 Fechas en que Niños Salen por Dulces en 2025

Los festejos por el Día de Muertos se acercan y para todas las personas que aún no saben cuándo se pide dulces de Halloween este año, acá te decimos que días salen a pedir su calaverita los niños en México, pues son dos las fechas en que dan golosinas a los menores en este 2025.

Desde hace muchos años existe la duda de cuándo piden calaverita los niños en México, pues unos dicen que es durante los festejos de Halloween y otros que es en el Día de los Muertos. Además de eso, en una nota ya te aclaramos que día vienen las almas de los niños a la ofrenda en este 2025.

¿Qué días se pide calaverita en México?

Son dos los días en que se piden dulces en México. Aunque la tradición en nuestro país marca que el 1 de noviembre es la fecha ideal para salir a pedir calaverita, muchas personas están acostumbradas a hacerlo el 31 de octubre, que es cuando se celebra el Halloween.

El motivo por el que muchos niños salen a pedir dulces el 31 de octubre 2025 es porque en Estados Unidos esa es la tradición y muchas personas en México tienen arraigada esa costumbre debido a su cercanía con el país de las barras y las estrellas.

¿Dónde pedir dulces el 31 de octubre 2025 en México?

Desde hace muchos años, los estados que colindan con Estados Unidos tienen arraigadas muchas de las costumbres y tradiciones norteamericanas, por eso es normal que los niños que viven en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas salgan a pedir dulces el 31 de octubre.

Con el paso de los años esta costumbre se extendió a otras partes del país, por eso cada vez es más común que en la zona centro y sur de México y otras partes del país, también se vea a muchos niños pedir su calaverita en pleno día de Halloween.

¿Cuándo se dan dulces por el Día de Muertos?

Lo que marca la tradición mexicana es que el 1 de noviembre 2025 es el día que se pide calaverita en México, ya que en esa fecha se le festeja a los niños difuntos con el Día de de Todos los Santos.

Con esta información, en prácticamente todo México se volvió común que haya dos días donde los niños salen a pedir dulces de Halloween o su calaverita en México, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y para el 2025 estas fechas caen en viernes y sábado.

