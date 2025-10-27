¿Qué Va a Pasar en Noviembre 2025? Del Día de Muertos Hasta El Buen Fin y Más

Llega el mes de noviembre de 2025, en el que destaca el Día de Muertos y el Buen Fin. En N+, te contamos lo que pasará durante el onceavo mes del año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Día de Muertos

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos o Día de Muertos, una de las principales tradiciones mexicanas, con las que celebramos la muerte y recordamos a los que ya no están físicamente con nosotros, pero cuyas almas regresan a visitarnos. Esta celebración destaca el folclor, el color y la alegría de los mexicanos, además, es reconocida en todo el mundo.

Eventos deportivos durante noviembre

Durante noviembre de 2025 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde futbol hasta el Gran Premio de la Fórmula 1.

1 de noviembre: Jornada 16 de la liga MX, con el partido América vs León.

2 de noviembre: Maratón de Nueva York.

6 de noviembre: Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, concluye el 9 del mismos mes.

19 noviembre: Copa Davis, concluye el 23 del mismo mes.

20 de noviembre: Gran Premio de la F1 en Las Vegas, concluye el día 22.

28 de noviembre: Gran Premio de la F1 en Qatar.

Superluna de noviembre

El 5 de noviembre habrá Luna Llena, se trata de una Superluna, que será la más grande y brillante del año, es decir, un 7.9% más grande y un 16% más brillante que una Luna llena regular. También se le conoce como Luna de Cazador, este fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra.

Se le conoce como “Luna del Cazador” por una tradición ancestral de los pueblos originarios de Norteamérica; cuando se preparaban para la llegada del invierno aumentaban sus actividades de caza porque aprovechaban la máxima luz de esta Luna para su actividad.

Fases Lunares en el mes de noviembre

Así queda el calendario lunar del mes de noviembre:

5 de noviembre: Luna llena.

12 de noviembre: Cuarto menguante.

20 de noviembre: Luna nueva.

28 de noviembre: Cuarto creciente.

Fenómenos astronómicos de noviembre

Estos son otros fenómenos astronómicos que no te puedes perder durante noviembre:

2 de noviembre: Luna cerca de Saturno, se podrá observar a simple vista o a través de binoculares, ya que la Luna tendrá un 86% iluminación.

2 de noviembre: Luna cerca de Neptuno, necesitarás binoculares o un telescopio para observarla en el cielo.

4-5 de noviembre: Pico de la lluvia de meteoros Táuridas del Sur.

6 de noviembre: Luna cerca de las Pléyades.

10 de noviembre: Luna cerca de Júpiter.

11-12 de noviembre: Pico de la lluvia de meteoros Táuridas del Norte, es famosa por producir muchos bólidos brillantes, sin embargo, se prevé que sea débil.

17-18 de noviembre: Pico de la lluvia de meteoros Leónidas, son famosas por producir espectaculares tormentas de meteoros.

21 de noviembre: Urano en oposición.

29 de noviembre: Luna cerca de Saturno.

30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno.

Día del Soltero

El 11 de noviembre es el Día del Soltero, que inició en 1993 en China, pero se ha extendido por todo el mundo, tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero ya que en el país asiático la soltería es mal vista en la sociedad, sobre todo, cuando ya has pasado de los 30 años.

Día Nacional del Libro

El 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro, cuya fecha fue establecida por decreto presidencial en 1980, para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente de la literatura mexicana.

Buen Fin 2025

Del 13 al 17 de noviembre será la edición del Buen Fin 2025, la temporada de ofertas y descuentos más esperada del año en el país. La edición de este año no solo destacará por la promoción de productos "Hecho en México", sino porque también será la más larga desde 2022, es decir, se extenderá un día más.

Día Mundial de la Diabetes

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, la fecha fue establecida en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la enfermedad que amenaza la salud de millones de personas en el mundo.

De acuerdo con la ONU, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. En 2017, esta enfermedad causó cuatro millones de muertes. Además, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que la diabetes es responsable de más de 87 mil muertes cada año tan sólo en México.

Día Nacional de la Gastronomía Mexicana

El 16 de noviembre es el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, que busca preservar el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo cultural del país, así como impulsar su riqueza natural, para ubicar a México como un destino de clase mundial. La comida mexicana es una d ela spreferidas en todo el mundo, y no es para menos, pues tiene una gran riqueza de ingredientes, olores y sabores milenarios que le la han llevado a ser reconocida incluso como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Aniversario de la Revolución Mexicana

El 20 de noviembre es el aniversario 115 de la Revolución Mexicana, un levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero en 1910, para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz, y establecer elecciones libres y democráticas. La Claudia Sheinbaum Pardo encabezará por segunda vez durante su mandato, el desfile conmemorativo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Día del Músico

El 22 de noviembre es el Día del Músico, una celebración que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró Patrona de los Músicos, en 1584.

Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El 27 de noviembre es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en Estados Unidos de América (EUA), esta celebración se realiza cada año el cuarto jueves del mes de noviembre, su origen se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa, después de un duro invierno (1920-1621).

De acuerdo con información del Gobierno de EUA, en 1789, el presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional y desde entonces es considerada como una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses.

Black Friday en Estados Unidos

El 28 de noviembre se realiza el “Black Friday” (o viernes negro) en Estados Unidos de América (EUA), un día después de Acción de Gracias, que da inicio a las compras para la temporada navideña con grandes rebajas.

Aniversario luctuoso de Silvia Pinal

El 28 de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, la última gran diva del Cine de Oro mexicano, y que fue musa del pintor mexicano Diego Rivera, en 1956; falleció a los 93 años de edad, luego de complicaciones en su salud. La diva mexicana nació en Guaymas, Sonora, y su carrera artística comenzó cuando ella era apenas una adolescente.

Fin de la temporada de huracanes 2025

El 30 noviembre concluye de manera oficial la temporada de huracanes 2025, en los océanos Pacífico y Atlántico. Durante esta temporada, se pronostica la formación de entre 29 y 37 sistemas ciclónicos, lo que representa una actividad dentro del rango habitual, aunque hay algunos fenómenos que alcanzaron gran intensidad.

Fechas importantes y efemérides de noviembre 2025, en México

5 de noviembre: La Feria de Aguascalientes inició por primera vez en 1928.

6 de noviembre: Francisco I. Madero toma posesión como presidente de México.

7 de noviembre: México es admitido en la Organización de Naciones Unidas, en 1945.

12 de noviembre: Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, la “Décima Musa”.

18 noviembre: Se erige el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

23 de noviembre: Día de la Armada de México.

24 de noviembre: Aniversario luctuoso del pintor Diego Rivera.

26 de noviembre: Aniversario luctuoso de Felipe Ángeles (en 1919), general revolucionario que combatió en las fuerzas villistas.

7 de noviembre: Aniversario de la Guerra de los Pasteles, en 1838.

29 de noviembre: Se inaugura el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, en 1952.

Fechas conmemorativas en noviembre de 2025 en el mundo

1 de noviembre: Día Mundial del Veganismo.

2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

3 de noviembre: Día Mundial del Sandwich.

9 de noviembre: Caída del Muro de Berlín en Alemania, en 1989.

16 de noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y Día del Criminólogo.

19 de noviembre: Día Internacional del Hombre, Día de tener un Mal Día, Día Mundial de los Record Guinness y Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

20 de noviembre: Día Internacional de la Memoria Transexual y Día Internacional de la Memoria Transgénero.

21 de noviembre: Día Mundial de la Vasectomía y Día Mundial de la Televisión.

25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

29 de noviembre: Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.

30 de noviembre: Día del Influencer.

