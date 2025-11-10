Día del Soltero 2025: ¿Por Qué Se Celebra el 11-11 y Cuál es su Origen?

¿Sabías que el 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Soltero? Se trata de una efeméride que nació en China pero que cada vez ha ganado más popularidad alrededor del mundo, con miles de personas que buscan celebrar su soltería en el ya famoso 11-11.

Aquí te contamos cómo surgió esta celebración y por qué se decidió su conmemoración el 11 de noviembre.

Y es que además de festejar la vida sin pareja sentimental y el amor propio, esta fecha también se ha convertido en otro de los eventos de gran comercio rumbo al final de año.

¿Cómo se originó el Día del Soltero?

El Día del Soltero surgió en 1993 en China: la Universidad de Nankín promovió el festejo para disminuir el estrés de la sociedad china, donde el matrimonio era el paso más importante de las personas y estaba mal visto que no tuvieran pareja, sobre todo en una edad que rondara los 30 años.

En ese entonces, un grupo de amigos empezó a dedicar un día especial para celebrar su soltería y regalarse diversos obsequios.

Con el paso del tiempo, la efeméride se fue extendiendo a cientos de países, donde las personas festejan su vida sin pareja sentimental y disfrutan de sí mismas y de su tiempo libre.

¿Por qué se festeja el 11 de noviembre?

También la elección del 11 de noviembre tiene un significado especial, pues el 1 en chino representa a una persona, es decir, la individualidad, por lo que las personas rebautizaron la fecha como la celebración del 11-11.

Cadenas comerciales también popularizaron la fecha, pues en varios lugares se registra alto consumismo y se realizan diversas campañas publicitarias dedicadas al tema.

Cabe señalar que en otros países, el Día del Soltero también se festeja el 13 de febrero para honrar la soltería de varias personas debido a circunstancias varadas.

Esta última fecha se asocia con un sitio web de citas que buscaba destacar la figura de los solteros, conocido en Estados Unidos como ‘Mistress Day’.

