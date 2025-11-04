Top 5 de Ciudades donde la Gente se Siente Más Segura en México, Una Está en CDMX

En México, más de la mitad de la población de 18 años en adelante considera que es inseguro vivir en su ciudad; pero de acuerdo con datos estadísticos, existen varias zonas urbanas donde la gente se siente más segura.

Aquí en N+ te informamos cuál es el top cinco de ciudades que tienen baja percepción de inseguridad en nuestro país, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) publica la ENSU cada tres meses.

) publica la ENSU cada tres meses. La encuesta revela la percepción general de inseguridad pública en México.

en México. También muestra las áreas con mayor y menor percepción de inseguridad.

Así como los espacios físicos donde la gente se siente más insegura.

La muestra comprende 91 áreas urbanas de interés, donde se entrevista a pobladores de 18 años en adelante.

Percepción general

En primera instancia, te contamos que la Encuesta reveló que el 63% de la población consideró en septiembre de 2025 que es inseguro vivir en su ciudad.

Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en septiembre de 2024 (58.6%), indicó el INEGI.

En esta edición de la ENSU, 15 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a junio de 2025: 10 con reducciones y 5 con incrementos.

En septiembre pasado, 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Aquí se Sienten Más Seguros en CDMX: ENSU 2025 Revela Alcaldía Donde se Percibe Menos Peligro.

Top 5 de ciudades donde la población se siente más segura

De acuerdo con la ENSU, las ciudades con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron:

San Pedro Garza García, Nuevo León, con 8.9%. Piedras Negras, Coahuila, con 15%. Benito Juárez, Ciudad de México, con 15.6%. Los Mochis, Sinaloa, con 19.2%. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 22.4%

¿Y las ciudades donde se sienten más inseguros?

En contraste, la Encuesta reveló que en las siguientes ciudades, la población consideró que vivir en esa área era inseguro. Se trata de las urbes con mayor percepción de inseguridad:

Culiacán Rosales, Sinaloa, con 88.3%. Irapuato, Guanajuato, con 88.2%. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con 86.3%. Ecatepec de Morelos, Estado de México, con 84.4%. Cuernavaca, Morelos, con 84.2%.

