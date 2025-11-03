Gracias a la actual temporada de lluvias, el Sistema Cutzamala inició noviembre 2025 con niveles históricos de agua, que casi llegan al 100%, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde hace varias semanas, las principales presas de este Sistema —una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México— alcanzaron niveles que no se registraban en muchos años.

Ante ello, aquí en N+ te decimos cómo está el sistema Cutzamala hoy, según los datos actualizados de las autoridades, correspondientes al mes de noviembre 2025.

El nivel del Cutzamala y su crecimiento de 2024 a 2025

Además, te presentamos este comparativo del porcentaje de llenado del Sistema Cutzamala, correspondiente a 2024 y 2025, con las cifras del último día del respectivo mes, que muestran el aumento significativo en el nivel de agua.

Porcentaje de llenado en 2024 Porcentaje de llenado en 2025 Enero 39.53% 62.73% Febrero 37.94% 60.20% Marzo 34.77% 56.19% Abril 31.33% 51.98% Mayo 27.77% 48.46% Junio 26.91% 52.86% Julio 33.43% 61.17% Agosto 44.88% 73.44% Septiembre 60.96% 90.09% Octubre 66.72% 97.40%

Sobre el Sistema Cutzamala y el agua en el Valle de México

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua. Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala , que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán , y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en , y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

que integran el sistema, 3 son de : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines. Mientras que 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2 mil 702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

que se consume en el Valle de México. El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales que operan con normalidad.

¿Cuánta agua tiene el Sistema Cutzamala hoy?

Actualmente, el Sistema Cutzamala tiene el 97.38% de almacenamiento total, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hoy, 3 de noviembre de 2025. Se trata de un nivel que no registraba en varios años.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas, con corte al 2 de noviembre:

Villa Victoria : Al 93.44% de su capacidad, al registrar 173.538 millones de metros cúbicos de agua.

: Al de su capacidad, al registrar 173.538 millones de metros cúbicos de agua. Valle de Bravo : Está al 98.65% de su capacidad, al registrar 389.085 millones de metros cúbicos de agua.

: Está al de su capacidad, al registrar 389.085 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Está al 98.52% de su capacidad, al registrar 199.410 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad de almacenamiento de las presas del Cutzamala es de 782,521,000 metros cúbicos, y actualmente tienen un nivel total de 762,033,000 millones de cúbicos, es decir, está al 97.38%.

