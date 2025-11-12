¿A Qué Hora Inicia el Buen Fin 2025? Este Día Arrancan de Forma Oficial Promociones y Ofertas

El Buen Fin 2025, la campaña de descuentos y ofertas con mayor participación en México, está por arrancar. A diferencia de las tres anteriores ediciones, este año comenzará antes de lo acostumbrado.

La más reciente edición del Buen Fin tendrá, en conmemoración de los XV años del programa, un día extra de descuentos y ofertas, teniendo lugar del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025.

Como característica distintiva, este año se buscará reforzar la identidad mexicana a través de la marca “Hecho en México”, relanzada recientemente como respuesta a la política comercial proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump.

¿Cuántas tiendas participan en El Buen Fin 2025?

De acuerdo con la página oficial de la campaña de descuentos, más de 6 mil 500 tiendas físicas y poco más de 4 mil 200 negocios en línea participarán en la edición 2025 del Buen Fin.

Que más empresas de todos los tamaños se sumaran era uno de los objetivos que buscaba el gobierno de México con aumentar el número de días de duración de la campaña de descuentos.

Únicamente las empresas y establecimientos comerciales participantes que se encuentren debidamente registradas en el portal del Buen Fin darán a conocer al público las promociones que ofrecerán en esta edición directamente a través de sus páginas web, o bien, en sus establecimientos, o cualquier otro medio publicitario.

¿A qué hora exacta inicia El Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025. Este periodo incluye el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre del presente año.

Por lo anterior, las ofertas y descuentos comenzarán de forma oficial desde las 00:00 horas de este jueves, aunque algunos negocios adelantaron sus promociones desde días antes.

¿Cuál es la diferencia entre oferta y promoción?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una oferta es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio aplicable por un tiempo determinado o hasta agotar existencias.

Mientras que una promoción es una acción comercial que puede involucrar más elementos que una simple rebaja, llámase bonificaciones, regalos o condiciones especiales.

