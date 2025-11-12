Operativo por Buen Fin 2025 en CDMX: Habrá Desvíos y Alternativas Viales

El Buen Fin 2025 está por comenzar, por lo que la Policía de la Ciudad de México (CDMX) activará un operativo especial con 16 mil agentes.

La finalidad es proteger a quienes acudan a realizar compras en plazas comerciales, tiendas departamentales y zonas de alta concentración, así como inhibir conductas delictivas, faltas administrativas y cualquier situación que altere la paz pública.

Aquí te contamos todos los detalles de es despliegue de seguridad, que además contempla un dispositivo vial con desvíos y alternativas.

El operativo en números

Participarán 16 mil miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Serán 11 mil 500 policías, 2 mil 600 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y mil 900 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Tendrán el apoyo de 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero del grupo Cóndores, mediante el cual se hará sobrevuelos de seguridad y disuasión.

¿Qué días estará activo el operativo?

En un comunicado, la SSC detalló que el operativo se llevará a cabo en las 16 alcaldías desde las 06:00 horas del jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre, días en que se llevará a cabo El Buen Fin 2025.

Una vez concluidas las actividades comerciales de cada jornada, se reforzará la presencia policial y el ordenamiento vial en distintos puntos estratégicos de la capital, para brindar condiciones seguras tanto a compradores como a trabajadores de los negocios, añadió.

Así, los policías se concentrarán en diversas zonas, como:

Corredores comerciales.

Centros y plazas de consumo.

Áreas recreativas.

Instituciones bancarias.

Cajeros automáticos.

Centrales camioneras .

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Principales complejos comerciales de la ciudad.

Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús)

Metrobús.

Corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico y en las 16 alcaldías.

Ajustes viales

Por otra parte, anunció que también se realizarán ajustes viales para facilitar la circulación y se apoyará del monitoreo por videovigilancia.

Ante ello, exhortó a visitantes y automovilistas a seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito, ya que se implementarán desvíos y alternativas para evitar congestionamientos y se dará prioridad a los cruces de mayor conflicto.



En ese sentido, advirtió que habrá personal equipado con dispositivos electrónicos para sancionar infracciones al Reglamento de Tránsito de la CDMX, especialmente a quienes disminuyan el flujo vehicular al estacionarse en sitios prohibidos.

Recomendaciones de la SSC

Finalmente, la dependencia capitalina compartió siete recomendaciones para favorecer las compras seguras durante El Buen Fin 2025:

Revisar el estado de los productos antes de adquirirlos. Consultar políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones. Conservar todos los comprobantes de compra. Si se paga en efectivo, verificar los elementos de seguridad de los billetes. En pagos con tarjeta, confirmar el monto antes de autorizar. Verificar que la mercancía corresponda con lo señalado en el recibo de pago. Mantener objetos personales y pertenencias siempre a la vista.

Recordó además que la ciudadanía puede utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar acompañamiento a cuentahabientes, ubicar a la Policía de su Cuadrante y comunicarse de inmediato al número asignado a su zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.

