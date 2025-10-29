Buen Fin 2025: ¿Qué Tiendas Ofrecerán Descuentos del 13 al 17 de Noviembre?

Más de 6 mil 500 tiendas físicas y poco más de 4 mil 200 negocios en línea participarán en la edición 2025 del Buen Fin, la campaña de descuentos más importante de México que ya ha alcanzado la popularidad del Black Friday y Cyber Monday estadounidenses.

Este año, a diferencia de las tres ediciones anteriores (2022, 2023 y 2024), la campaña de ofertas arrancará un día antes de lo acostumbrado, teniendo lugar desde las primeras horas del jueves 13 hasta el último minuto del lunes 17 de noviembre de 2025.

Al aumentar el número de días de duración de la campaña de descuento, el gobierno federal busca que más empresas de todos los tamaños se sumen al evento, con especial énfasis en los productos y bienes que resalten la identidad mexicana a través de la marca "Hecho en México".

"Este año se busca que más empresas, sin importar su tamaño, se sumen al evento para aprovechar sus beneficios y brindar mejores oportunidades a las personas consumidoras", subrayó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la presentación del evento en julio pasado.

Con este fin, la plataforma de registro de negocios se rediseñó para hacer este proceso más sencillo y no desincentivar la participación, toda vez que el objetivo principal del Buen Fin es apoyar la economía interna, fomentar el consumo y fortalecer el comercio formal.

Buen Fin cumple 15 años

Nacida en 2011 como una iniciativa de colaboración pública-privada, el Buen Fin ha tenido catorce ediciones ininterrumpidas:

2011: del 18 al 21 de noviembre

2012 del 16 al 19 de noviembre

2013 del 15 al 18 de noviembre

2014 del 14 al 17 de noviembre

2015 del 13 al 16 de noviembre

2016 del 18 al 21 de noviembre

2017 del 17 al 20 de noviembre

2018 del 16 al 19 de noviembre

2019 del 15 al 18 de noviembre

2020 del 9 al 20 de noviembre

2021 del 10 al 16 de noviembre

2022 del 18 al 21 de noviembre

2023 del 17 al 20 de noviembre

2024 del 15 al 18 de noviembre

Ahora, este noviembre llega la décima quinta edición de la campaña de descuentos, pero esta vez se buscará impulsar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) establecidas en el territorio nacional, con el fin de sumar a este segmento empresarial a la economía digital del país.

¿Qué tiendas participan en la edición XV del Buen Fin?

Entre los miles de comercios y negocios que participarán en la edición 2025 del Buen Fin destacan los retailers del país, entre ellos Walmart, Soriana, El Puerto de Liverpool, Chedraui, Coppel y Oxxo.

También Mercado Libre, Amazon y Temu. Para los amantes de la moda, también estarán presentes algunas de las marcas más populares en el país, desde el segmento deportivo hasta el fashion.

Las empresas y establecimientos comerciales participantes, que se encuentren debidamente registrados en el portal del Buen Fin, darán a conocer al público las promociones que ofrecerán en esta edición directamente a través de sus páginas web, o bien, en sus establecimientos, o cualquier otro medio publicitario.

Para consultar la lista completa de tiendas o un negocio en particular, la organización del Buen Fin puso a disposición de los consumidores un buscador de establecimientos que participarán en la campaña de forma física y en línea.

