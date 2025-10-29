Trump Ordena al Pentágono Reiniciar "Inmediatamente" Programa de Pruebas Nucleares en EUA

Donald Trump pidió al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Pentágono que comiencen a realizar pruebas de armas nucleares al mismo nivel que China y Rusia.

En una publicación del miércoles 29 de octubre de 2025, en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense declaró lo siguiente:

Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Defensa para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato

La publicación se realizó una hora antes de que Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur el jueves por la mañana, en un intento por alcanzar una tregua en la guerra comercial. La reunión es la primera entre ambos desde 2019.

¿Anuncio de Trump sobre armas nucleares fue impulsado por Putin?

El mensaje de Donald Trump ocurrió después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmara el domingo pasado que Rusia había probado con éxito su misil de crucero Burevestnik, con capacidad nuclear, un arma que el Kremlin describió como parte de los esfuerzos para "garantizar la seguridad nacional del país".

Ante este suceso, el mandatario estadounidense los calificó posteriormente al anuncio de Putin de "inapropiado", se produce durante la ruptura en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania.

Escalada de pruebas nucleares rusas

Otro hecho de la escalada de pruebas nucleares sucedió con Vladimir Putin al revelar que Rusia también realizó una prueba del súper torpedo nuclear “Poseidón”, que, de acuerdo con analistas militares, sería capaz de devastar regiones costeras y provocar enormes marejadas radiactivas en el océano, reportó la agencia Reuters.

