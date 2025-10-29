Masa de Aire Polar y Frente Frío 11 se Juntan: Así Afectarán a México con Bajas Temperaturas
El Frente Frío 11 traerá un marcado descenso de temperatura; el jueves y viernes se esperan temperaturas cercanas a 0 grados, conoce en qué estados
Autoridades advierten sobre temperaturas heladas que se registrarán en las próximas horas en distintas zonas de México, debido al Frente Frío 11 y a una masa de aire polar que se juntan. En N+ te decimos cómo afectarán en el país las bajas temperaturas 2025.
Se pronostica que el marcado descenso de la temperatura ocurra en la mayor parte del país, con posibles heladas en el norte y centro del país.
Durante las próximas horas, el frente frío número 11 y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte y noreste de la República Mexicana y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes en:
El #FrenteFrío 11 y su masa de aire polar mantendrán #EventoDeNorte muy fuerte a intenso en costas del #GolfoDeMéxico, #PenínsulaDeYucatán, istmo y #GolfoDeTehuantepec, #Lluvias fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste, así como bajas temperaturas en gran parte de… pic.twitter.com/E2scNZKS6R— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potos
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
¿Dónde se esperan chubascos por las bajas temperaturas?
Se prevén intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en regiones de:
- San Luis Potosí (Media y Huasteca)
- Tamaulipas tendría lluvias aisladas
- Coahuila
- Nuevo León
Prevén lluvias que causarían deslaves
En zonas del occidente de #México se prevén #Lluvias aisladas y #Rachas de #Viento de 35 a 50 km/h; rachas de igual intensidad se pronostican para regiones del noroeste y norte del país ⬇️ pic.twitter.com/DhwUckE8Lp— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025
Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
Mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
¿Cuáles temperaturas frías se registrarán y en dónde?
Se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con posibles heladas en las sierras de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Montañas de Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Con información de N+
