Masa de Aire Polar y Frente Frío 11 se Juntan: Así Afectarán a México con Bajas Temperaturas

El Frente Frío 11 traerá un marcado descenso de temperatura; el jueves y viernes se esperan temperaturas cercanas a 0 grados, conoce en qué estados

Personas abrigadas por el descenso de temperatura en México. Foto: Cuartoscuro

Autoridades advierten sobre temperaturas heladas que se registrarán en las próximas horas en distintas zonas de México, debido al Frente Frío 11 y a una masa de aire polar que se juntan. En N+ te decimos cómo afectarán en el país las bajas temperaturas 2025.

Video. Península de Yucatán "Se Salva" de Huracán Melissa, pero la Rodean Frentes Fríos

Se pronostica que el marcado descenso de la temperatura ocurra en la mayor parte del país, con posibles heladas en el norte y centro del país.
Durante las próximas horas, el frente frío número 11 y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte y noreste de la República Mexicana y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas 
  • San Luis Potos
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas

¿Dónde se esperan chubascos por las bajas temperaturas?

Se prevén intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en regiones de:

  • San Luis Potosí (Media y Huasteca)
  • Tamaulipas tendría lluvias aisladas 
  • Coahuila 
  • Nuevo León

Prevén lluvias que causarían deslaves

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Cuáles temperaturas frías se registrarán y en dónde?

Se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con posibles heladas en las sierras de:

  • Baja California
  • Chihuahua 
  • Durango
  • Montañas de Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato 
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Con información de N+

Frío en México 2025Pronóstico del tiempo
