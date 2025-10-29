Autoridades advierten sobre temperaturas heladas que se registrarán en las próximas horas en distintas zonas de México, debido al Frente Frío 11 y a una masa de aire polar que se juntan. En N+ te decimos cómo afectarán en el país las bajas temperaturas 2025.

Se pronostica que el marcado descenso de la temperatura ocurra en la mayor parte del país, con posibles heladas en el norte y centro del país.

Durante las próximas horas, el frente frío número 11 y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte y noreste de la República Mexicana y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes en:

El #FrenteFrío 11 y su masa de aire polar mantendrán #EventoDeNorte muy fuerte a intenso en costas del #GolfoDeMéxico, #PenínsulaDeYucatán, istmo y #GolfoDeTehuantepec, #Lluvias fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste, así como bajas temperaturas en gran parte de… pic.twitter.com/E2scNZKS6R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potos

Chihuahua

Durango

Zacatecas

¿Dónde se esperan chubascos por las bajas temperaturas?

Se prevén intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en regiones de:

San Luis Potosí (Media y Huasteca)

Tamaulipas tendría lluvias aisladas

Coahuila

Nuevo León

Prevén lluvias que causarían deslaves

En zonas del occidente de #México se prevén #Lluvias aisladas y #Rachas de #Viento de 35 a 50 km/h; rachas de igual intensidad se pronostican para regiones del noroeste y norte del país ⬇️ pic.twitter.com/DhwUckE8Lp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Cuáles temperaturas frías se registrarán y en dónde?

Se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con posibles heladas en las sierras de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Montañas de Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

