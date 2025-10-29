¿Qué Rutas de Aerolíneas Mexicanas Se Verían Afectadas por Revocación de EUA?: Lista Completa

Después que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia la Unión Americana, en respuesta al presunto incumplimiento por parte de México de un acuerdo de transporte aéreo de 2015, en N+ te decimos la lista completa de las posibles rutas afectadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Video. Gobierno de Trump Revoca 13 Rutas de Aerolíneas Mexicanas a EUA: ¿Cuál es la Razón?

Noticia relacionada: Política Déjà Vu con Fernanda Caso: El AIFA y las Posibles Sanciones de EUA a Aerolíneas Mexicanas

Cancelaciones de rutas de Viva Aerobús desde el AIFA a EUA:

Austin, Texas

Nueva York

Chicago

Dallas

Denver

Los Ángeles

Miami

Orlando, Florida

Cancelaciones de rutas de Aeroméxico

Aeroméxico perderá las rutas:

Ciudad de México–San Juan, Puerto Rico

Las que conectarían el AIFA con Houston y McAllen, Texas.

Nueva orden de EUA cancela servicios de aerolíneas tanto pasajeros como carga

La nueva orden del gobierno estadounidense cancela todos los servicios combinados, en los que las aerolíneas transportan tanto pasajeros como carga, entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en las afueras de la Ciudad de México.

La orden también suspende cualquier expansión de dichos servicios por parte de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, según un comunicado de prensa del Departamento de Transporte.

El gobierno estadounidense también anunció que propone prohibir que las aerolíneas mexicanas transporten carga en las bodegas de sus aviones entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y Estados Unidos.

¿Gobierno de Trump revoca inmunidad antimonopolio entre Delta Air Lines y Aeroméxico?

El gobierno de Trump también revocó la inmunidad antimonopolio de un acuerdo entre Delta Air Lines y Grupo Aeroméxico el mes pasado, una decisión que las aerolíneas están apelando.

El Departamento de Transporte alega que México ha estado violando un acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en 2015 desde 2022. Según el departamento, el país ha estado cancelando o suspendiendo ilegalmente vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años.

¿México será el único país al que EUA cancela rutas de aerolíneas?

El Gobierno de Estados Unidos amenazó con tomar medidas contra otros países, incluidos varios europeos, que violen los acuerdos con Estados Unidos.

¿Qué dice México sobre la cancelación de rutas que anunció EUA?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó en un comunicado, hoy 29 de octubre de 2025, sobre los ordenamientos emitidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) en los que señala la fecha en que entrará en vigor:

La suspensión de 2 rutas vigentes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con efecto a partir del 7 de noviembre.

desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con efecto a La cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), con efecto inmediato.

y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), con efecto inmediato. Esta orden ejecutiva no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde AIFA o AICM hacia Estados Unidos hasta nuevo aviso.

hasta nuevo aviso. La segunda orden advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y Estados Unidos.

¿Se suspenderán vuelos de México a EUA de inmediato o hay un plazo?

Autoridades estadounidenses concedieron 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.

En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha .

. El Gobierno de México informa que se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la cancelación de rutas de aerolíneas?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la decisión de infundada y afirmó haber solicitado al canciller Juan Ramón de la Fuente que se reuniera con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar el asunto. Sheinbaum se reunirá el viernes con las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI