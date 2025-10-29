Nuevo Ataque a "Narcolancha" Deja 4 Muertos en el Pacífico Oriental, Informa Pete Hegseth

Un nuevo ataque a una embarcación se registró este día, miércoles 29 de octubre 2025, informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Señaló que hoy temprano, y por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada en el Pacífico Oriental.

Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes.

Indicó que en este nuevo ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales, cuatro narcoterroristas varones que se encontraban a bordo del buque murieron. Advirtió que el hemisferio occidental "ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses".

El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen.

Segundo ataque en 48 horas

Se trata del segundo ataque en al menos 48 horas, después de que ayer, el secretario de Defensa, dio a conocer que el lunes, y también por orden de Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales en aguas internacionales en contra de 4 embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental.

Informó que en estos ataques murieron 14 narcoterroristas, y uno sobrevivió

8 narcoterroristas se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque.

4 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque.

3 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque.

En cuanto al sobreviviente, el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) inició de inmediato los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate

Advirtió que estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato.