Boletos para Kanye West en México: ¿Ya Inició la Preventa? Esto Debes Saber
Si hiciste el prerregistro para el concierto de Kanye West, ya puedes comprar tu boleto para su show en la Plaza de Toros México. Te contamos los precios y todo lo que debes saber de la venta.
Los fans de Kanye West que hicieron su prerregistro para la venta de fans ya pueden iniciar su compra.
La plataforma Superboletos ya activó la venta para los seguidores del rapero que se registraron en (yemexicocity.com) a quienes les llegó un código e instrucciones para el inicio de la preventa.
La venta para fans empezó a las 6 de la tarde hoy miércoles 12 de noviembre.
Precio de los boletos para Kanye West
De acuerdo con los primeros compradores, los precios para el show de Ye, oscilan entre los 2 mil 852 pesos en gradas generales y los 24 mil 800 pesos, en el área de palcos.
Palcos: 24, 800
Barrera: 18,600
1er Tendido: 12,400
Personas con discapacidad: 6,200
2do Tendido A: 6,200
2do Tendido B: 6,200
Lumbreras 3,348
Grada general 2: 2,852
Grada general 1: 2,852
Mapa de la Plaza de Toros para el concierto de Kanye West
¿Cuándo es la preventa y la venta general?
Hasta el momento ni Kanye West ni su equipo han dado a conocer las fechas de la preventa y la venta general, pero en el sitio (yemexicocity.com) invitan a los fans a mantenerse atentos de las fechas y sus correos.
Kanye o Ye, reconocido por álbumes como The College Dropout, Graduation y Donda, no se presentaba en México desde hace más de una década; su último show en nuestro país data de octubre de 2008. Su retorno coincide con una nueva etapa creativa que ha despertado interés entre los seguidores del hip hop, la moda y la cultura pop.
Con este anuncio, la Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los músicos más influyentes de las últimas dos décadas, con un espectáculo que promete combinar arte, música y una potente puesta en escena, característica de Ye.
Kanye West se presentará en la Plaza de Toros México el próximo 30 de enero de 2026.
