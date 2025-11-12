Belinda Anuncia Colaboración con Sia: ¿De Qué Se Trata?

Belinda está imparable, después de terminar una corta temporada interpretando a Daniela en 'Mentiras, el musical', la cantante anunció una colaboración con Sia.

Recordemos que ambas artistas habían coincidido en una colaboración en 2006 cuando la cantautora australiana participó en la creación del tema “Utopía”, pieza que forma parte del álbum homónimo de la intérprete mexicana.

Además de marcar la carrera de Belinda, mucho tiempo después la canción y el álbum volvieron a ser tendencia cuando Christian Nodal, quien fue pareja de Belinda, se tatuó la palabra utopía.

Dos décadas después de aquel primer encuentro, ambas artistas se reúnen en una nueva etapa de sus trayectorias. Sia, reconocida por su voz inconfundible y su capacidad para transmitir emoción en cada composición, regresa al espíritu navideño tras el éxito de su álbum Everyday Is Christmas (2017). Por su parte, Belinda consolida su proyección internacional con un proyecto bilingüe que apuesta por un sonido renovado y con tintes cinematográficos.

¿Cómo será la nueva colaboración de Sia y Belinda?

Sia y Belinda unirán sus voces para lanzar una nueva versión de Snowman, el éxito de 2017 que, al igual que All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, se ha convertido en una de las canciones más icónicas de la época navideña.

La nueva versión de Snowman, interpretada por Sia y Belinda, se estrenará el 14 de noviembre a medianoche.

Así lo anunció Sia en su Instagram, Belinda compartió en sus historias de Instagram una captura de la noticia acompañada del mensaje: “Necesito un pellizco”.

