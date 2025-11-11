Blunt, Undibel, la 13-14: ¿Qué Significan las Palabras Enigmáticas del Nuevo Disco de Rosalía?

Rosalía vuelve a desafiar las reglas del pop con Lux, como ya había hecho con Motomami y El Malquerer, la catalana cuenta con letras llenas de referencias misteriosas y palabras que no son tan conocidas en algunas partes del mundo.

El lanzamiento ha causado un revuelo inmediato: en menos de una semana, el disco ya es tendencia mundial y acumula millones de reproducciones. Fiel a su estilo, Rosalía combina innovación sonora, estética cinematográfica y una narrativa que borra los límites entre lo divino y lo cotidiano.

En LUX, la artista catalana continúa su exploración entre lo espiritual, lo urbano y lo conceptual, mezclando inglés, español, catalán y expresiones tomadas del caló o del habla popular española.

Aquí te contamos el significado de algunas de esas palabras.

¿Qué significa Undibel en 'La Yugular', de Rosalía?

En su canción 'La Yugular', Rosalía canta:

Mira, yo no tengo tiempo

Para odiar a Lucifer

Estoy demasiado ocupada

Amándote a ti, Undibel

De acuerdo con la Universidad de Granada, el significado de Undibel (también undivé, undebel) es Dios en caló. El caló es una lengua variante del romaní utilizada por el pueblo gitano, fundamentalmente en España. Cabe destacar que el término no está aceptado por la Real Academia Española.

¿Qué significa el Rey de la 13-14 en 'La Perla' de Rosalía?

En La Perla, Rosalía canta:

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Hacer la 13 -14 en España significa engañar a alguien. El origen de este juego de palabras se sitúa en los talleres mecánicos, donde se utilizan llaves de tuerca de distintos calibres con una medida en cada extremo. Hay modelos 8-9, 10-11, 12-13 o 14-15, pero no existe el 13-14.

Entonces, cada vez que había un novato en el taller, sus compañeros le pedían la llave 13-14, que no existe, algo que los nuevos tardaban en descubrir, por lo que los demás se burlaban.

Desde hace mucho tiempo, la expresión salió de los talleres mecánicos y se utiliza en el habla popular para referirse a engaños o trampas.

¿Qué significa blunt en 'Reliquia' de Rosalía?

En Reliquia, Rosalía canta

Perdí la fe en DC y la' amiga' en Bangkok

Un mal amor en Madrid y en México el blunt

Blunt es un término coloquial para referirse a un cigarro de cannabis (marihuana).

¿Qué significa doppelgänger en 'La Perla', de Rosalía?

En 'La Perla', Rosalía canta:

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

Doppelgänger es una palabra que proviene del alemán y literalmente significa “doble caminante”. Apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796 escrita por Jean Paul donde un hombre casado que no es feliz visita a su doppelgänger, quien le aconseja que finja su propia muerte.

¿Qué significa haiku en 'La Yugular' de Rosalía?

En La Yugular Rosalía canta:

Yo quepo en un haikú

Y un haikú ocupa un país

Un país cabe en una astilla

Una astilla ocupa la galaxia entera

Haiku o haikú, según la RAE, se refiere a una composición poética de origen japonés de 17 sílabas.

