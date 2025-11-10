Rosalía y Rauw Alejandro: ¿Qué Canciones de Lux son indirectas para él (además de La Perla)?

En su esperado nuevo álbum Lux, Rosalía no solo explora el arte, la espiritualidad y los idiomas, también, según algunas teorías de sus fans, lanza una que otra indirecta a su ex Rauw alejandro.

¿Por qué Rosalía dejó a Rauw?

Pero antes de avanzar con los análisis, un poco de contexto: Rosalía y Rauw Alejandro se conocieron en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas en 2019.

Empezaron su relación de forma privada, y en septiembre de 2021, la hicieron pública con un post de Rosalía celebrando su cumpleaños.

En marzo de 2023 lanzaron un EP colaborativo titulado RR, con las canciones 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa', donde Rauw Alejandro canta la siguiente estrofa (será importante después):



Yo te lo volvería a jurar

Como una perla

Que volvió al fondo del mar

Si te perdiera

Sé que te volvería a encontrar

Cabe destacar que con este EP también anunciaron su compromiso.

Todo iba bien hasta que el 26 de julio de 2023, Rauw Alejandro publicó un mensaje en el que confirma que se "separaron meses atrás".

En su mensaje, Rauw negó que la razón fuera una infidelidad: "Hay miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por terceros o por infidelidad".

Y aunque los motivos concretos nunca fueron revelados, todo parece indicar que Rosalía sembró pistas en las decisiones creativas de su álbum.

Las indirectas para Rauw en La Perla

Para comenzar el tema La Perla, que Rosalía canta con el grupo Yahritza y su Esencia, es un corrido-vals. Recordemos que lo que bailan los novios en la boda para abrir la pista es, habitualmente, un vals.

También recordemos que en la canción promesa, usan la palabra perla en la parte donde canta Rauw.

Hay otra parte donde Rosalía canta: "Su masterpiece, su colección de bras". En varias entrevistas, Rauw Alejandro ha presumido que tiene una colección de bras que sus fanáticas le avientan en sus shows.

Letra completa de La Perla, de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida'o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin, vas a terapia

Si al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na'

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida'o

Focu Rani, la otra canción con posibles referencias a Rauw

En esta canción Rosalía canta: "Grabé tu nombre en mis costillas, pero en mi corazón nunca estuvieron tus iniciales". Rosalía se tatuó el nombre de Rauw (Raúl), justo en esa parte de su cuerpo.

También se refiere a la boda que tendrían antes de romper su compromiso cuando dice "Ya nadie tirará arroz al cielo, ya no habrá borrachera ni flores".

La figura de Santa Rosalía

En conferencia de prensa en México, Rosalía afirmó que todo el álbum está inspirado en santas de varias partes del mundo, y en una entrevista trató de establecer un paralelismo entre ella y Santa Rosalía de Palermo.

Hablando con Le Magazine du Monde, Rosalía dijo: “Santa Rosalía era una ermitaña; canceló su boda un día antes… es una coincidencia increíble”. Y luego, cuando el entrevistador le pidió profundizar sobre el tema Rosalía respondió que era una historia muy larga, que luego se la contaba.

Con esto, se interpreta que se refiere también a la cancelación de su boda con Rauw unos días antes de que se celebrara.

