¿Inspiración o Copia? Fans de Rosalía Encontraron Posibles Indirectas Para C. Tangana en 'Lux'

El lanzamiento de Lux, el nuevo álbum de Rosalía está causando grandes expectativas, no solo porque representa el inicio de una nueva etapa artística sino porque ha despertado todo tipo de teorías entre sus fans acerca de posibles referencias a C. Tangana y Rauw Alejandro.

Desde el estreno de las primeras canciones, Berghain y Reliquia (por unos minutos) el álbum ha acaparado la atención por la producción, la originalidad y las letras enigmáticas, que han hecho que muchos se pregunten si la cantante está lanzando indirectas a su expareja y colaborador musical, C. Tangana.

¿Qué canciones de Lux estarían haciendo referencia a C. Tangana?

Cabe recordar que el lanzamiento de Berghain, el primer sencillo de Lux, despertó decenas de análisis en internet. Uno de ellos fue el de la usuaria de redes Maria Fer, a quien Rosalía empezó a seguir cuando publicó sus impresiones de Berghain.

Maria Fer elaboró una teoría donde observa una supuesta metáfora de lo que Rosalía vivió durante su relación con C. Tangana.

Según este análisis, Rosalía tenía esa partitura dando vueltas en la cabeza, con todos los músicos e instrumentos juntos en una misma sala. Y según ella, su ex podría haberse inspirado (demasiado) en esa idea.

Este paralelismo se establece específicamente entre la parte del videoclip de Berghain en el que los músicos rodean a Rosalía en escenas de la cotidianidad y el momento donde C. Tangana canta 'Demasiadas Mujeres' en el Tiny Desk (y algunos de sus shows).

En este momento, justamente, C.Tangana aparece rodeado de músicos en una escena aparentemente cotidiana (una mesa con comida y bebidas), como Rosalía en Berghain.

Otra pista que los fanáticos de la catalana han tomado como indirecta es el hecho de que Rosalía haya titulado Berghain a su canción. Recordemos que Berghain es un famoso club de música techno en Berlín. La canción de Rosalía no tiene techno, pero aquí hay otra coincidencia, C. Tangana menciona un garito de música techno en Berlín en la letra de 'Demasiadas Mujeres'. La letra, literalmente dice así:

No he olvidado el olor

De la que me follé en el baño de un garito, borracho en Berlín

Escuchando un techno que me hacía empujarla como un animal

Música del infierno que sonará el día de mi funeral

Aún me acuerdo de ti

Esta teoría cobró credibilidad cuando Rosalía empezó a seguir a María Fer.

La referencia a C. Tangana en 'Reliquia'

La canción Reliquia, que estuvo publicada alrededor de una hora en plataformas, no se sabe si por error o como una estrategia para el lanzamiento, habla de varios momentos de la vida de Rosalía, de amores y experiencias que ha tenido en distintas partes del mundo.

En uno de los versos, menciona que tuvo "un mal amor" en Madrid, y la mayoría de los fans consideran que este verso se refiere a el madrileño, es decir, el mismísimo C. Tangana.

