¿Qué Significa 'Reliquia', la Nueva Canción de Rosalía que Fue Publicada y Luego Desapareció?

A solo tres días del lanzamiento oficial de Lux, el cuarto álbum de Rosalía, la catalana volvió a romper internet ahora con un acto inesperado.

Reliquia, la canción que podría ser el segundo sencillo Lux, fue publicada en plataformas hoy martes 4 de noviembre, pero luego fue eliminada de manera misteriosa.

La publicación y posterior eliminación de la canción en plataformas ha desatado diversas teorías entre sus seguidores, quienes afirman que pudo haberse tratado de un error o una jugada de marketing.

Este movimiento generó expectativa entre los seguidores de la intérprete, que de por sí estaban altas desde el lanzamiento de Berghain, el primer sencillo, el cual se posicionó con éxito en los primeros lugares de reproducción de diversas plataformas y generó comentarios positivos dentro de la industria musical.

Significado de Reliquia de Rosalía

Aunque la canción dejó de estar disponible minutos después del lanzamiento, algunos seguidores de Rosalía alcanzaron a escucharla. Se trata de una canción que establece un paralelismo entre el corazón de Rosalía y una reliquia.

La canción está interpretada en español y cuenta con música orquestal y algo de techno al final.

En la canción Rosalía habla de las partes de sí misma que ha ido dejando por diferentes ciudades, y nos regala versos como: "No soy una santa , pero estoy blessed, pero mi corazón nunca ha sido mío yo siempre lo doy coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté".

Varios fans tienen teorías donde señalan que algunas partes de la canción podrían aludir a algunas de las exparejas de Rosalía, porque también menciona: "perdí un mal amor en Madrid" y "En PR nació el coraje, pero еl cielo nació en Buenos Aires".

Al final de la canción, Rosalía menciona que "el pelo vuelve a crecer", como una alusión al renacimiento y la transformación después de una experiencia dolorosa.

Aún no sabemos qué pasó con Reliquia en las plataformas, pero todos podremos escuchar Lux el próximo 7 de noviembre.

