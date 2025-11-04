¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el Empresario Tailandés Detrás del Escándalo con Fátima Bosch?

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil protagonizaron un tenso enfrentamiento en Tailandia, hasta donde viajaron las participantes de Miss Universo para cumplir con una serie actividades, previas a la coronación. El altercado con la mexicana provocó su salida del salón; otras concursantes la acompañaron. A partir de la polémica a la que se enfrentó con Bosch, el público quiere saber quién es Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés detrás del escándalo.

Nawat Itsaragrisil es una de las figuras más influyentes y polémicas en el mundo de los certámenes de belleza. Nacido en Bangkok, Tailandia, Nawat ha sido presentador de televisión, productor y empresario. Antes de ingresar al mundo de los concursos, trabajó en el área de medios y entretenimiento, produciendo programas para canales locales tailandeses.

Quién es Nawat Itsaragrisil, empresario detrás del escándalo con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador de Miss Grand International, es conocido por su carácter fuerte y sus declaraciones controvertidas dentro del mundo de los concursos de belleza.

Nació el 10 de agosto de 1965 en el distrito de Damnoen Saduak, provincia de Ratchaburi, en Tailandia. Antes de incursionar en los concursos de belleza, Nawat Itsaragrisil trabajó en medios de comunicación presentando programas de viajes y entretenimiento en Tailandia. Entre sus primeros cargos destaca haber colaborado como director ejecutivo del certamen Miss Mundo Tailandia.

Después de fundar la franquicia Miss Grand International, adquirió la de Miss Universe Thailand.

En abril de este 2025, Nawat Itsaragrisil fue nombrado director ejecutivo de la Miss Universe Organization. Su empresa MGI también fue autorizada para organizar el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia. Ese mismo mes visitó la República Dominicana, como invitado de honor para el certamen Miss Grand Dominican Republic 2025.

Nawat Itsaragrisil: Controversias y antecedentes de conducta

Nawat Itsaragrisil ha sido objeto de múltiples críticas por su estilo de liderazgo. El pasado mes de octubre, Itsaragrisil estuvo envuelto en otro incidente público, tras haber calificado de "bastante soñoliento" el estilo de conducción de Ahtisa Manalo, Miss Universo Filipinas 2025; ello provocó reclamos de aficionados.

Además, el año pasado, octubre de 2024, Itsaragrisil estuvo vinculado con un caso en Myanmar, en el que se le revocara su titulo como segunda finalista a la Miss Myanmar, Thae Su Nyein, tras haber protagonizado una trágica escena en la que aparentemente rechazó haberse quedado con el tercer puesto. Según registros, Nawat Itsaragrisil comentó sobre Thae Su Nyein:

Si quiere el primer puesto y lo necesita a toda costa, le sugiero que cree su propio concurso de belleza para que pueda ganar todos los títulos.

Los medios tailandeses también informaron que MGI también le rescindió su contrato a Htoo Ant Lwin, Director Nacional de Miss Cosmo Myanmar, a quien se le impuso una prohibición de por vida debido a su "falta de deportividad y credibilidad empresarial". Y es que Htoo Ant Lwin le retiró la banda y corona a Thae Su Nyein.

Htoo acusó a Nawat Itsaragrisil de corrupción.

En 2016, los medios de comunicación hicieron eco de que Miss Puerto Rico, Kristhielee Caride, y Anea García, ganadora de Miss Grand International 2015, habían perdido la corona, la primera supuestamente por tener mala actitud y la dominicana por incumplimiento de contrato.

Las polémicas en 2025

Otro caso reportado en las últimas horas fue el conflicto público que Nawat Itsaragrisil tuvo con Raúl Rocha, propietario mayoritario de MUO, quien posee el 50% de participación. En una transmisión, Nawat Itsaragrisil criticó la gestión de Rocha: "Denme las contraseñas, publicaría todo; el equipo de social media no sirve", con lo que insinuó que no sabían manejar un certamen.

A pocas semanas de la final de Miss Universo 2025, el certamen se vio envuelto en una fuerte disputa entre el Miss Universe Organization (MUO) y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia. La polémica estalló tras el lanzamiento de una campaña digital no autorizada por MUO, en la que se organizaba una cena con candidatas que no contaba con la autorización oficial.

Qué pasó con Fátima Bosch: un regaño en vivo que terminó en salida colectiva

Las participantes de Miss Universo 2025 arribaron a Tailandia a inicios de noviembre, para cumplir con actividades previas a la final, como sesiones fotográficas y presentaciones ante medios locales. Sin embargo, durante uno de estos eventos en Bangkok, la mexicana Fátima Bosch protagonizó un tenso enfrentamiento con un directivo del certamen, situación que provocó su salida del lugar, junto con la de otras concursantes.

El itinerario de las participantes inició con una ceremonia de bienvenida, seguida por una serie de compromisos en Phuket y Pattaya, donde se realizarán los desfiles de traje nacional y traje de baño. Estas actividades de exposición y evaluación culminarán el 21 de noviembre de 2025, cuando se realice la coronación en Bangkok.

Fátima Bosch denuncia humillación pública en Miss Universo 2025

Durante un encuentro preliminar de la edición 74 de Miss Universo, celebrado en Bangkok, la representante de México, Fátima Bosch, protagonizó un tenso cruce con un alto dirigente del certamen, Nawat Itsaragrisil, que terminó con su salida del salón. Según el testimonio difundido por la propia Bosch, el directivo la llamó “estúpida” y le gritó que “se callara”, lo que provocó una inmediata reacción de apoyo entre varias candidatas.

Las imágenes y las transmisiones en vivo muestran el intercambio en una sesión de entrega de bandas) y actividades oficiales previas a la final. Bosch, visiblemente afectada, se alejó entre lágrimas y otras participantes la acompañaron en un gesto de sororidad y protesta. El episodio se viralizó en minutos y encendió un debate sobre protocolos y trato a las concursantes en certámenes internacionales.

Tras el incidente, la Organización Miss Universo emitió un mensaje en el que reafirmó su compromiso con la integridad y el respeto de las concursantes. Organizaciones y fans exigieron investigaciones y protocolos claros. En redes sociales se impulsó una ola de apoyo a Bosch, y se hicieron llamados para revisar la conducta de los responsables.

La polémica en la coronación de Bosch, en la que varias compañeras no la felicitaron, amplifica la narrativa de una representante que ha tenido que enfrentar rechazo y ahora acusa maltrato institucional. La continuación de la historia, alimenta un debate más amplio sobre sororidad, legitimidad de coronas y presiones dentro de los certámenes.

