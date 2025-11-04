¿Qué Pasó entre Fátima Bosch y Nawat en Tailandia? Miss Universo se Pronuncia por Evento

Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo, tuvo un momento de tensión con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil. Ambos se hicieron virales en redes sociales. En N+ te contamos qué pasó.

Las diferencias entre ellos sucedieron en la entrega de bandas, el momento fue captado en video por varios asistentes, quienes lo compartieron en redes sociales. En los videos se puede ver a Nawat, que es parte del comité organizador local, le alzo la voz a Bosch por presuntamente negarse a participar en una promoción organizada por el equipo tailandés.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat?

Durante la confrontación en la entrega de bandas, el directivo exigió a Fátima "mostrar su mano" mientras le recriminaba su actitud ante las demás concursantes. Ante esto, Bosch le respondió y decidió salirse.

Esto sucedió porque Nawat la cuestionó sobre por qué no compartió nada en redes sociales sobre el país anfitrión, le preguntó sino pensaba hacerlo, a lo que Bosch respondió que no era así, que era un mal entendido.

Nawat le dijo "si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca", pero Fátima le respondió contundente para defenderse "porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema... usted no me está respetando como mujer".

La mexicana fue acompañada por varias participantes, entre ellas la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, quien se retiró del evento en señal de solidaridad.

Fátima dio una entrevista para medios de comunicación, en la cual precisó que las mujeres necesitan respeto.

Ante la viralización del incidente, la Organización Miss Universo (OMU) emitió un comunicado oficial en el que reafirmó su compromiso con el respeto, la seguridad y la integridad de todas las participantes. Éste fue compartido por Nawat a través de Facebook.

