Guillermo del Toro Regresa a México y Da Tiempo a sus Fans; Así Fue Visita con Jacob Elordi

Entre gritos de "Te amo" y porras, el cineasta mexicano Guillermo del Toro regresó a México este lunes 3 de noviembre 2025 para entregarse a su público, pero no lo hizo solo. A su lado estaban los actores Jacob Elordi y Oscar Isaac. Los tres dieron su tiempo a los fans, quienes se dieron cita en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Durante un evento privado al que tuvo acceso N+, el director presentó su nueva película, Frankenstein, la cual es protagonizada por Isaac y Elordi. Este momento sirvió para el reencuentro con sus seguidores.

Fueron pasadas las 16:00 que Del Toro salió por una cortina negra y comenzó el desfile. Fan por fan que se encontraba en la primera fila, que separaba al creativo de su público, fue saludando, riendo, firmando y sonriendo.

Un minuto más tarde se unió al recorrido el actor de 'Euphoria'. Primero, desfiló hacia el centro de la alfombra roja. Ataviado en un traje blanco, combinado con una camisa verde y una corbata en tono aceituna, se colocó frete a las lentes y se dejó bañar por las luces de los 'flashazos', que caían seguidos por los sonidos del obturador sobre uno de los patios del museo capitalino.

Jacob Elordi es el protagonista de la nueva película de Guillermo del Toro. Foto: N+

Con una sonrisa discreta, Elordi caminó hacia las zonas de fans y siguió el ejemplo del director, saludando a los seguidores, que quedaban boquiabiertos ante su ídolo. Nuevamente, series de saludos, risas, firmas, sonrisas y selfies.

El último en unirse al team fue el Oscar Isaac, quien vestía un traje negro, a rayas, que hacía juego con una camisa gris con el mismo patrón estampado.

Los tres bromearon con sus seguidores e influencers, que también lucieron elaborados maquillajes inspirados en "El monstruo" en la versión creada por Del Toro, con base en el relato clásico de Mary Shelly.

Ebrard se une a la premier de 'Frankenstein'

En el evento también estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien recomendó la película del cineasta mexicano.

En un mensaje publicado en X, el funcionario federal escribió:

Es una de las mejores películas que he visto. Muy orgulloso de su extraordinario trabajo

Historias recomendadas:

DMZ