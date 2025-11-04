Revista People Elige a Jonathan Bailey como el Hombre Más Sexy del Mundo en 2025

El actor británico Jonathan Bailey, protagonista de películas como Wicked y series como Bridgerton, fue elegido por la revista People como el hombre más sexy de 2025.

Bailey, de 37 años, es la primera persona abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento, y en la revista aborda el tema de la comunidad LGBT+.

Jonathan Bailey se une a la lista de los también actores John Krasinski (2024), Jack Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

De acuerdo con la revista, el británico se ha convertido en una de las estrellas "más irresistibles de Hollywood", que se une a su encanto, ingenio y una "belleza casi injusta".

Me siento increíblemente afortunado. La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Se trata simplemente de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un abrazo virtual!

En favor de la comunidad LGBT+

Durante la entrevista que realizó People, Bailey señaló que su primer 'amor platónico' fue el príncipe Eric, de La Sirenita, y además recordó que el actor fundó en 2024 su propia organización benéfica.

Se trata de The Shameless Fund, cuyo objetivo es apoyar a la comunidad LGBT+ a la cual pertenece.

Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Sé que el sector LGTB+ está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar

La revista People inició la entrega de este reconocimiento en 1985 y fue el actor Mel Gibson el primero en ganarlo.

Jonathan -Jonno, para sus amigos- dijo que desde principios de año le informaron que había sido elegido como el hombre más sexy, mientras estaba en Londres interpretando la obra de teatro Ricardo II.

Guardando el secreto

Cuestionado sobre si en verdad no le dijo a nadie de su reconocimiento, señaló que solo lo comentó con su perro, Benson, lo que seguramente le traería problemas con sus amigos, dijo bromeando.

Estarán furiosos porque no se lo he contado. Y luego gritarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos conocen y han presenciado. Ellos saben los secretos

Como debe ser, la entrevista con el ganador está llena de fotos de Bailey, quien no dudó en aparecer en la playa, disfrutando del paisaje y el mar.

También dejó al descubierto sus secretos: como que no pudo terminar la universidad o que piensa en la paternidad si "los planetas se alinean".

Por el momento, Jonathan Bailey se prepara para el estreno de Wicked: For Good, segunda parte del famoso musical, el cual será el 21 de noviembre en Estados Unidos.

Con información de EFE

ICM