Vandalizan Palacios de Apaztingán y Uruapan; Viuda de Manzo Pide Manifestaciones Pacíficas

Ante los hechos de vandalismo en los palacios de Gobierno de Uruapan y Apatzingán por exigencia de justicia debido al asesinato de Carlos Manzo, la viuda del edil, Grecia Quiroz, llamó a los manifestantes a que sean pacíficos, no afecten a terceros, pues afirmó que eso no le hubiese gustado a quien fuera su esposo.

En un mensaje en la cuenta oficial de Facebook del que era conocido como "alcalde del sombrero", Quiroz aseguró que Manzo prefiría expresiones ordenadas, pues él no luchó por la vía violenta.

"Esta transmisión me atreví a hacerla a través de sus redes sociales (de Manzo) porque están sucediendo algunas cosas, que primeramente que nada, quiero decirles, que a él no le hubiese gustado, o que a su lucha, no va encaminada o no iba encaminada hacia hechos violentos", dijo.

"Ha habido muchas manifestaciones pacíficas, estoy a favor de que tenemos que seguir alzando la voz, de que esta lucha va a continuar, de que el legado que dejó Carlos, lo vamos a retomar, vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero, eso ténganlo por seguro, vamos a luchar, vamos a alzar la voz con quien tengamos que alzarla, vamos a seguir y vamos a pedir justicia para Carlos.

"Sin embargo, yo les pido a algunos ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor, y en memoria de Carlos, lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de manera civilizada", urgió.

Asimismo, indicó que las manifestaciones pacíficas honrarán la memoria del alcalde asesinado.