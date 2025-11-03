¿Cuánto Subió el Transporte Público en CDMX? Así Queda Lista de Precios de Pasaje Noviembre 2025
Checa aquí cómo queda la lista de precios del transporte público en la capital del país, desde RTP hasta el Metro
A partir del pasado 1 de noviembre de 2025 la tarifa de transporte público en la CDMX subió de 7.50 a 9.50 pesos; sin embargo, para varios usuarios aún es una sorpresa por el golpe que representa a su bolsillo, debido a que algunos necesitan tomar dos o hasta tres tipos de transporte al dia. En N+ te decimos la lista completa en la que se autorizó el incremento de 1.50 pesos.
Este aumento aplicará a las tarifas actuales del transporte de ruta y corredor, con excepción del sistema Metrobús. Tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada. De lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno.
Lista de precios del pasaje en CDMX tras incremento en noviembre 2025
|Transporte
|
Lista de precios
|Metrobús
|
6.00 pesos (excepto para el servicio de la Línea 4 con origen y destino al AICM será de 30.00 pesos)
|
Trolebús
|
4.00 pesos
|
Tren Ligero
|
3.00 pesos
|Trolebús CU-Periférico
|4.00 pesos
|Trolebús elevado
|7.00 pesos
|Avenida Aztecas
|7.00 pesos
|
Nochebús
|
7.00 pesos
|Metro de la CDMX
|5.00 pesos
|Corredores y zonales
|9.00 pesos y servicio ejecutivo 9.50 pesos
|RTP
|Servicio ordinario 2.00 pesos, servicio expreso 4.00 pesos y nochebús 7.00 pesos
|Ecobici
|Anual 566 pesos, Ecobici HSBC 949.00 pesos, Anual ecobici + 934 pesos, 7 días 425 pesos, 3 días 253.99 y día 127.99 pesos
|Cablebús
|7.00 pesos
|Microbuses y vagonetas
|7.50 pesos
|Microbuses y vagonetas de 5 a 12 km
|8.00 pesos
|Microbuses y vagonetas más de 12 km
|9.00 pesos
|Autobuses primeros 5 km
|8.50 pesos
|Autobuses más de 5 km
|9.50 pesos
|Taxi libre banderazo
|8.74 pesos (cada 250 metros 0 45 segundos 1.07 pesos)
|Taxi de sitio banderazo 13.10 pesos
|Cada 250 metros o 45 segundos 1.30 pesos
|Radio taxi banderazo 27.30 pesos
|Cada 250 metros 0 45 segundos 1.84 pesos
|Fuente: Secretaría de Movilidad CDMX
¿Qué dice el Gobierno de la CDMX ante aumento de 1.50 pesos al transporte?
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México dijeron que el aumento de 1.50 pesos en el transporte público concesionado, aprobado el viernes, es una medida que mejorará el servicio y seguridad de los usuarios. Así lo mencionó Héctor Ulises García, secretario de Movilidad capitalino.
Esta decisión no es sencilla; sin embargo, fue tomada con el firme compromiso de poner a las personas usuarias al centro y mejorar las condiciones de viaje, garantizando la seguridad y eficiencia de los traslados diarios. El aumento de un peso con cincuenta centavos busca fortalecer la calidad del transporte
El secretario de Movilidad puntualizó que los transportistas deberán cumplir las siguientes reglas:
- El servicio debe de ser prestado solamente con los recorridos autorizados por la Secretaría
- Respetar los carriles exclusivos del transporte de ruta y corredores
- Respetar límites de velocidad en todo momento
- Tarifa oficial debe de ser publicada en cada una de las unidades
Con este ajuste, los microbuses y vagonetas cobrarán 7.50 para los primeros 5 kilómetros, 8 pesos para 5 y 12 kilómetros, y 9 pesos para más de 12 kilómetros. Las autoridades destacaron que, en caso de un abuso de tarifas, los usuarios pueden reportarlo a Locatel.
