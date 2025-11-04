¿Quién Es Fátima Bosch? 4 Datos que No Conocías sobre Miss México 2025

Fátima Bosch está en el centro de los reflectores luego de que se defendiera del director de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, quien la llamó tonta delante de todas las otras misses en un evento del certamen celebrado en Tailandia.

Todo empezó cuando Itsaragrisil reprochó a la modelo mexicana que no estuviera compartiendo en sus redes contenido de los eventos de Miss Universo.

Fátima intentó explicarle que se trataba de un malentendido cuando el ejecutivo le respondió que no le había dado permiso para hablar y le dijo: "Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?".

Ante su actitud la mexicana decidió levantarse de su asiento para defenderse:

"No me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización”, dijo Bosch.

Después abandonó el salón donde se celebraba la imposición de bandas, acompañada por otras misses que respaldaron su respuesta.

La respuesta de Fátima fue celebrada no sólo por mexicanos sino en otros lugares del mundo, pues fue tomada como una muestra de empoderamiento femenino.

Por eso, te contaremos algunos datos que no sabías de Fátima Bosch.

¿Quién es Fátima Bosch?

Su nombre completo es Fátima Bosch Fernández.

Nació el 19 de mayo de 2000. Estudió la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia; y en el Lyndon Institute en Vermont, EE.UU.

En septiembre de 2025 se coronó como Miss Universo México 2025, representando al estado de Tabasco, lo que le da el derecho a representar a México en el certamen internacional Miss Universe 2025.

Es la primera mujer originaria de Tabasco en obtener este título nacional.

¿De dónde es Fátima Bosch?

Fátima Bosch es originaria de Teapa, Tabasco, México.

¿Cuál es la estatura de Fátima Bosch?

Fátima Bosch mide 1.74 de estatura.

Las causas de Fátima Bosch

La modelo mexicana ha señalado que sufrió bullying en la escuela. También ha compartido que tiene TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia, lo cual le implicó retos educativos adicionales.

En el ámbito académico/profesional ha impulsado proyectos sustentables en moda, como pasarelas con telas recicladas, y colaboraciones sociales para migrantes.

