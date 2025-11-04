Fátima Bosch Levanta la Voz y Rompe el Mito de Miss Universo: "No soy una muñeca"

Fátima Bosch protagonizó un altercado con Nawat Itsaragrisil, durante una reunión en la que, presuntamente, se negó a participar en una promoción organizada por el equipo tailandés. La discusión verbal alcanzó tal nivel que varias concursantes abandonaron la reunión en que se encontraban. Más tarde, Bosch respondió al insulto de Nawat Itsaragrisil con un discurso que puso fin a uno de los grandes mitos de Miss Universo, que este año se realizará Tailandia.

Luego de que Miss México respondiera a Nawat Itsaragrisil, quien la llamó cabeza hueca, diciéndole que no la estaba respetando como mujer, la participante del concurso respondió a quienes tenía dudas sobre si dejaría el concurso de belleza.

Video: Miss Universos Visitan Mercado de Mérida; Degustaron Platillos Típicos

Nota relacionada: ¿Qué Pasó entre Fátima Bosch y Nawat en Tailandia? Miss Universo se Pronuncia por Evento

Fátima Bosch rompe el mito de Miss Universo

El concurso de belleza internacional ha sido ampliamente criticado precisamente por centrarse en el físico y perpetuar los estándares de belleza poco realistas, por ello, las palabras de Fátima Bosch se suman a su campaña en favor del empodermiento femenino, que mencionó en septiembre pasado:

Quiero reflejar nuestro empoderamiento, nuestras raíces y cómo seguimos rompiendo estereotipos en un país que aún impone muchos obstáculos a la mujer. Mi mensaje será de fortaleza y autenticidad.

Tras haber denunciado el insulto de parte de Nawat Itsaragrisil, la mexicana Fátima Bosch fue cuestionada acerca del apoyo que estaba recibiendo de parte de sus seguidores. Aunque comentó que aún no había visto sus redes sociales, sí envió un mensaje a los mexicanos:

Decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca.

La participante tabasqueña de 25 años aseguró que además de un propósito, tiene "cosas que decir" y un espacio "qué ocupar". En su discurso, Bosch incluyó un mensaje que rompería el mito por el que tanto ha sido criticado el concurso Miss Universo:

No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas. Y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno. Mientras haya Miss Universo, México tiene representante

Nawat Itsaragrisil ofrece disculpas

Luego del enfrentamiento, el empresario realizó una transmisión en vivo vía TikTok, en la que aseguró haber ofrecido disculpas a las participantes presentes, y extendió sus palabras a quien se haya sentido "mal, incómodo o afectado, pido disculpas a todos".

Itsaragrisil dio su versión de los hechos. Explicó que el malentendido se originó cuando Bosch lo interrumpió para expresar su desacuerdo respecto a un tema de patrocinios. Nawat reconoció que el mismo ha generado tensiones con varias delegadas, especialmente del grupo latino, que se negaron a realizar promoción publicitaria, fuera de las normas del concurso.

Aunque trató de minimizar el incidente, sus declaraciones dejaron ver la incomodidad interna dentro de Miss Universo. Nawat Itsaragrisil aseguró que su intención nunca fue incomodar a las concursantes, y aclaró que busca mantener la excelencia en el evento.

Mientras tanto, la participante mexicana continúa recibiendo muestras de apoyo de otras participantes, ex reinas del certamen, y de sus compatriotas.

Historias relacionadas:

¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el Empresario Tailandés Detrás del Escándalo con Fátima Bosch?

Revista People Elige a Jonathan Bailey como el Hombre Más Sexy del Mundo en 2025

Cazzu Presume un Nuevo Tatuaje Dedicado a su Hija Inti: Así Es como Luce