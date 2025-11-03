Cazzu Presume un Nuevo Tatuaje Dedicado a su Hija Inti: Así Es como Luce

Después de ofrecer varios shows en México, Cazzu está de vuelta en Argentina y regaló a sus fans hermosos momentos con su pequeña Inti, con quien celebró Halloween.

Y una de las primeras cosas que hizo al volver a su tierra natal fue hacerse un tatuaje en honor a su hija y a su nuevo álbum: Latinaje.

Como recordarás la 'Nena Trampa' ya había manifestado su interés por tatuarse algo referente a su hija, y no perdió la oportunidad de hacerlo.

"Todavía no tengo un tatuaje por mi hija, en breve, voy a dedicarle un tatuaje, me encantaría. Hay una carita que hace ella, que me encantaría tenerla tatuada por siempre, mostrársela y que le dé vergüenza y que diga ´mamá, ¿por qué hiciste eso?´”, dijo en una entrevista con GQ.

El tatuaje de Cazzu en honor a Inti

Aunque en algunas de sus declaraciones había dicho que le gustaría tatuarse el rostro de su hija con un gesto en particular, Cazzu terminó tatuándose la palabra "Intinaje" que es una fusión del nombre de su hija Inti y el nombre de su más reciente disco 'Latinaje'.

Cazzu señaló que volverá a los escenarios pronto, a finales de este mes para retomar su gira 'Latinaje en vivo' en Santiago, capital de Chile.

