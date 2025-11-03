Britney Spears Desactiva su Cuenta de Instagram por Conflicto con su Exesposo: ¿Qué Pasó?

Britney Spears ha vuelto a causar preocupación entre sus seguidores al desactivar su cuenta de Instagram, plataforma donde en las últimas semanas había compartido mensajes que reflejaban tensión por una nueva disputa con su exesposo, Kevin Federline, padre de sus dos hijos.

Al intentar acceder al perfil oficial de la artista (@britneyspears), que contaba con más de 42 millones de seguidores, la red social muestra el mensaje: “Es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido”, lo que confirma que la cuenta ya no está disponible.

Mensajes recientes que generaron inquietud

Uno de los últimos posts de Spears, publicado a mediados de octubre, hacía referencia a los fragmentos filtrados del libro de memorias de Federline, You Thought You Knew. En esos extractos, el DJ y bailarín expresaba su preocupación por la cantante y afirmaba que “se ha vuelto imposible fingir que todo va bien”.

En respuesta, la intérprete de “Oops!... I Did It Again” defendió su papel como madre y rechazó la imagen que su exmarido intentaba proyectar.

“La constante manipulación por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida”, escribió.

En otra publicación del mismo mes, Spears pareció aludir al tiempo que pasó bajo tutela, a mencionar:

“Siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he seguido adelante tras esa etapa difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva.”

La vida de Britney Spears siempre ha estado bajo el escrutinio público

La cantante, que puso fin en 2021 a la tutela legal impuesta por su padre durante casi 14 años, ha disfrutado de una nueva etapa de independencia, aunque también ha enfrentado críticas y preocupación pública por su comportamiento en redes sociales.

Desde su liberación, Spears ha sido una figura constante en los titulares, compartiendo videos donde baila o posa libremente, expresando así la libertad que durante años le fue negada. Sin embargo, su reciente desaparición de Instagram ha reavivado las dudas sobre su bienestar emocional y su relación con los medios.

Con información de EFE