Ángela Aguilar presume apoyo de sus seguidores

Ángela Aguilar aprovechó este domingo para demostrar que no sólo puede conquistar con su voz sino también con la cercanía que tiene con sus seguidores.

La cantante compartió en Instagram un mensaje lleno de gratitud hacia sus fans, destacando el apoyo incondicional que recibe de ellos cada día.

La story que compartió fue una respuesta a un mensaje que le llegó de un fan que decía:

"Ánimo Angelita. En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se dice de ti.

No olvides que, incluso en medio de la confusión o la crítica, el amor sigue siendo una escuela donde Dios nos moldea con ternura", dice el mensaje.

Ángela lo reposteó y dijo: "Mensajes que sanan. Gracias por siempre llenarme de amor y apoyo angelitxs. Los llevo en mi corazón".

Las polémicas que rodean a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es parte de la conversación desde que hizo pública su relación de pareja con Christian Nodal, a unos días de que el cantante revelara que había roto su relación con la madre de su hija Inti, Cazzu.

Desde entonces la pareja ha sido centro de diversas críticas. La más reciente ocurrió cuando Cazzu vino a México a presentar shows y los medios le preguntaron sobre la relación de Inti con su padre y sobre la pensión que Nodal destina para su hija.

Aunque la discusión mediática giró en torno a la relación entre Nodal y su hija y sus responsabilidades económicas, la conversación pública también ha salpicado a Aguilar.

Historias recomendadas:

¿Millie Bobby Brown Acusó a David Harbour de Acoso e Intimidación? Esto Sabemos

Video de Héctor Terrones Revela que Murió en una Casa de Adultos Mayores