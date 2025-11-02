¿Millie Bobby Brown Acusó a David Harbour de Acoso e Intimidación? Esto Sabemos

A quien le está lloviendo sobre mojado es a David Harbour, actor conocido por su personaje de Jim Hopper en la serie Stranger Things, ya que Millie Bobby Brown, su coprotagonista (que además actúa de su hija en la serie) , lo acusó de acoso y hostigamiento laboral, según el Daily Mail.

Estas acusaciones se suman al escándalo que envuelve a Harbour después del lanzamiento del álbum West End Girl, de la cantautora británica Lily Allen, exesposa de Harbour, donde relata de manera mordaz y explícita detalles de la vida íntima de ambos y las múltiples infidelidades del actor.

Lee: Lily Allen revela su tormentosa relación con David Harbour en su álbum West End Girl

Según las fuentes citadas por el Daily Mail, Brown presentó "páginas y páginas" detallando el hostigamiento laboral que Harbour ejercía sobre ella.

Cabe aclarar que el reporte menciona que las quejas no fueron de índole sexual, pero sí incluyeron comportamientos considerados hostiles o intimidantes. La investigación se extendió por varios meses, pero los resultados no se han hecho públicos, según el tabloide británico.

Durante el rodaje de la última temporada, la intérprete de Eleven estuvo acompañada por un representante que estuvo en todo momento con ella mientras grababa escenas con Harbour como medida de protección.

El final de Stranger Things marcado por el escándalo

Esta supuesta denuncia causó sorpresa principalmente porque Harbour y Bobby Brown llevan alrededor de 8 años interpretando a padre e hija en pantalla.

De hecho, en una entrevista previa, Harbour mencionó que tenía una sensación de protección real hacia ella.

"Tengo una sensación real de protección hacia ella. Me preocupo por ella y por la fama y todo lo que eso implica", dijo en aquel momento.

Sin embargo, y para tristeza de los fans, no es el primer escándalo en el que se ve envuelta la serie. En 2018 un integrante de la producción de la serie señaló que había un ambiente laboral tóxico y responsabilizó a los showrunners por ello.

La productora realizó una investigación y señaló que no había evidencia de que hubiera mala conducta.

El actor Noah Schnapp quien da vida a Will, también estuvo en el centro de la polémica por sus comentarios acerca del sionismo.

El estreno de Stranger Things se acerca, y en lugar de estar envuelto en celebración y nostalgia, todo parece indicar que los escándalos fuera de cámaras podrían empañar el cierre del show.

