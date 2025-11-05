Millie Bobby Brown Alza la Voz Contra Quienes Critican su Cuerpo: Esto Fue lo que Dijo

“¡Dios mío! ¿Qué se hizo en la cara? ¿Por qué se ha teñido de rubio? ¡Parece de 60 años!”, exclamó Brown, imitando con ironía algunos de los titulares publicados en medios internacionales sobre ella.

La actriz de 21 años, habló con la revista Vogue acerca de cómo su físico ha sido objeto de críticas y comentarios desde que inició su carrera, que fue catapultada por la serie de televisión Stranger Things.

“Respeto el trabajo del periodismo; disfruto leer artículos sobre mis artistas favoritos y mantenerme al día con sus proyectos. Entiendo que los paparazzi formen parte de este mundo, aunque su presencia invada la intimidad y a veces resulte terrible; al final, es su oficio. Pero lo que no puedo aceptar es que el ataque empiece desde el propio titular. Es injusto y se convierte en una forma de acoso, sobre todo hacia las chicas jóvenes que apenas comienzan en esta industria y que ya viven llenas de inseguridades”, declaró Bobby Brown.

Lee: ¿Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de acoso? Esto sabemos

La actriz recuerda, incluso, haber llorado por culpa de uno de estos titulares tras bambalinas en los premios BRIT antes de entregarle un premio a Sabrina Carpenter.

“Si de verdad te molesta que sea rubia o que use más maquillaje, voy a hablar del tema, no solo por mí, sino por todas las chicas que quieran probar un nuevo peinado o usar labios rojos”, dijo la actriz.

"¡Déjenme en paz! Solo tengo 21 años"

Brown dijo que la prensa actúa como si ella tuviera la obligación de "quedarse congelada en el tiempo" en lo que respecta a su apariencia física, y criticó a “las personas que están desesperadas por destruir a las mujeres jóvenes”. “Esto no es periodismo. Esto es acoso”, dijo Brown sobre la cobertura de prensa. “Que periodistas adultos dediquen su tiempo a analizar mi rostro, mi cuerpo, mis decisiones, es perturbador".

Millie Bobby Brown no es la única actriz que ha sufrido este tipo de acoso

Desafortunadamente, Brown, no es la única actriz joven que ha experimentado este tipo de acoso. Otras actrices jóvenes como Anya Taylor Joy han contado en entrevistas que antes de sus 30 años han sido objeto de burlas y comentarios sobre su físico.

Anya ha contado que cuando era adolescente fue víctima de burlas por sus rasgos físicos, por ejemplo que sus ojos estuvieran “muy separados”. En una entrevista dijo: “Entonces alguien me etiquetó en una foto con un pez y dijeron ‘esta eres tú porque tus ojos son como estos’”.

Bella Ramsey es otro ejemplo muy claro de esto, porque ha sido expuesta a críticas tanto del público como de la industria. A los 19 años compartió que fue rechazada en varias audiciones tempranas porque no tenía el “look Hollywood” que buscaban.

Durante su participación en la serie The Last of us, decenas de personas criticaron su apariencia y juzgaron su actuación con base en ello.

¿Por qué es importante hablar de esto?

Porque las experiencias de Millie, Anya y Millie no son aisladas. Muchas actrices jóvenes enfrentan una presión extra por su apariencia física, especialmente en una industria que vigila cada cambio.

El acoso puede venir de muchos lados: prensa, redes sociales, productores, directores, compañeros de escuela o audiciones.

Aunque algunas de estas actrices ya han superado (o están lidiando) con esos momentos, sus historias ayudan a poner en evidencia la cultura de juicio hacia la apariencia, principalmente contra las actrices jóvenes.

