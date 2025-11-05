Nawat Itsaragrisil Llora en Bienvenida de Miss Universo, Tras Polémica con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil rompió en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025, un día después del polémico enfrentamiento verbal que tuvo con Fátima Bosch, en la ceremonia de imposición de bandas. Después de que Miss México asegurara que el presidente de Miss Grand International la llamó tonta, por supuestamente no haber publicado contenido del país anfitrión, Nawat Itsaragrisil lloró ante la prensa.

La representante de México en Miss Universo, Fátima Bosch, se enfrentó al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien le reclamó por no publicar el contenido que el comité le había pedido. Aunque ella insistió en que se trataba de un malentendido, las cosas escalaron tanto que Fátima decidió abandonar el evento en que se encontraba, asegurando que él le había faltado al respeto a ella y a la delegación mexicana.

El incidente generó una ola de apoyo hacia la mexicana por parte de otras concursantes, celebridades y usuarios en redes sociales, quienes criticaron el comportamiento del directivo. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre lo ocurrido en Tailandia, respaldando la reacción de Bosch.

Nawat Itsaragrisil llora en bienvenida de Miss Universo

Tras la polémica que vivió con Fátima Bosch, el también director ejecutivo de Miss Universo Tailandia se colocó frente a las cámaras y micrófonos de la prensa. En un sentido discurso, que estuvo protagonizado por su rostro desencajado y las lágrimas que salían de su rostro, el empresario ofreció disculpas públicas, mientras agregaba que nunca tuvo el objetivo de ofender o dañar a alguien.

Nawat Itsaragrisil lloró sin entender cómo la situación había escalado tanto. Sumado a su discurso de ayer, en el que aseguró que ya se había disculpado con las concursantes, el representante de Tailandia expresó que él también es humano y justificó su actuación culpando a la presión por la que estaba pasando.

Soy un ser humano. Hay una sensación de dolor, de molestia, de desaliento

Nawat Itsaragrisil se quejó ampliamente de los problemas que ha tenido durante los últimos días con los patrocinadores. En la conferencia de prensa quedó claro que existe mucha presión proveniente de diferentes lugares de quienes organizan el certamen

Luego de su actuación de este martes 4 de noviembre, el presidente de Miss Grand International, quien fue reprendido por Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, mencionó que había sido calumniado e insistió en que nunca llamó tonta a Fátima Bosch; agregó que llamó a la policía por miedo, pero aseguró: "el personal de seguridad nunca salió de mi zona".

Fátima Bosch regresa sintiendo México

La representante de México en Miss Universo regresó a sus redes sociales con una serie de imágenes y un mensaje que la mostraron en pleno desenvolvimiento dentro del concurso. En la publicación que compartió en Instagram, protagoniza un álbum de fotos en que presume un vestido azul, proveniente de una tienda tabasqueña. En su post, la participante mexicana anotó: "Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse, nunca ha sido parte de nuestra historia".

