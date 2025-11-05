Sheinbaum Habla de lo que le Pasó a Fátima Bosch en Tailandia; Celebridades Apoyan a Mexicana

Fátima Bosch se convirtió en tendencia este martes 4 de noviembre, después de protagonizar un altercado con Nawat Itsaragrisil en Tailandia, donde se realizará la ceremonia para nombrar a la Miss Universo de esta edición. Tras la polémica generada en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la reacción de Miss México, quien también recibió apoyo de las famosos mexicanos y extranjeros.

La representante de México en Miss Universo se defendió del empresario tailandés, quien la llamó "tonta" en la ceremonia de imposición de bandas del certamen. La acción de Nawat Itsaragrisil llevó a la mexicana a abandonar el salón en que se realizaba el evento. Bosch no se quedó callada y expresó su descontento con lo que había ocurrido (Nawat Itsaragrisil incluso llamó a seguridad, se presume que para intimidar a la mexicana).

Al momento, la mexicana recibió el apoyo de otras participantes del concurso; posteriormente, cientos de personas en redes sociales levantaron la voz en favor de Fátima Bosch, al tiempo que criticaban a Itsaragrisil por su comportamiento. A lo largo de la jornada, un puñado de celebridades también externaron su opinión positiva respecto a la reacción de Bosch; esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de lo que pasó en Tailandia.

Claudia Sheinbaum habla de lo que le pasó a Fátima Bosch en Tailandia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a la ola de reacciones en torno a lo que le pasó a Fátima Bosch en Tailandia este martes 4 de noviembre, cuando protagonizó un tenso enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, quien ofendió verbalmente a la mexicana. Sheinbaum expresó su reconocimiento a Miss México, quien mostró su desacuerdo al vivir una agresión: "Me parece es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz".

La presidenta continuó elogiando a la tabasqueña:

Yo digo luego en los eventos públicos que esto que nos decían a las mujeres: “Calladita te ves más bonita”, a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia; pero sí llegaron a decirlo. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Eso no. Y en los eventos públicos, digo: Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos

Celebridades apoyan a Fátima Bosch

El reclamo de Fátima Bosch logró tener un gran alcance gracias a las redes sociales, lo que llevó a varias celebridades mexicanas e internacionales a también expresar su opinión respecto a lo ocurrido. Erika Buenfil, Aaron Mercury, Wendy Guevara, Jacky Bracamontes, Gloria Trevi y Alicia Machado también hablaron sobre el escándalo ocurrido en Tailandia.

Erika Buenfil

La actriz y TikToker habló externó su admiración, aplaudió su reacción y le dijo que tenía todo su apoyo y el de todas "las mexicanas y empoderadas".

Yo me hubiera salido contigo y te hubiera aplaudido y te hubiera abrazado porque el trato que se te dio no era justo.

Aaron Mercury

El influencer y participante de Las estrellas bailan en Hoy publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aplaudió a Fátima por no quedarse callada. Titulado "Con México no", en el clip publicado por el exparticipante de La Casa de los Famosos se le escucha decir que "el monopolio que solían tener estas personas ya no existe". Lamentó "el pensamiento retrógrada de Nawat" y reconoció que Fátima:

Dio cátedra de elegancia, al exigir respeto, poner límites y decir sutilmente: 'no me importa quién seas, si no estás haciendo lo correcto, conmigo no'.

Jacky Bracamontes

Quien participó en el concurso Miss Universo 2001 publicó una imagen junto a la que escribió: "Estamos contigo, Fátima Bosch. A levantar la voz siempre".

Gloria Trevi

La intérprete también aplaudió la valentía de Fátima, reconoció la importancia de decir la verdad y de demostrar la fuerza de poder "decir 'basta', cuando algo no está bien":

Ser auténtica, defender tus principios y mantenerte firme en lo que crees no es fácil, en un mundo que muchas veces quiere que te calles o te conformes.

Alicia Machado

Durante un en vivo publicado en TikTok, la actriz, presentadora y reina de belleza también externó su punto de vista:

Los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, los latinos se respetan, las personas se respetan, las mujeres se respetan. Y espero que al cabeza de machete este, que no me interesa quién es, espero lo corran, y no saber de él nunca. Y espero que también Miss México gane

