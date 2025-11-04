Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil: Qué Opinan Lupita Jones y Ximena Navarrete de la Polémica

A semanas de que se celebre la gran final de Miss Universo, el certamen de belleza más importante a nivel global vive uno de los momentos más mediáticos de su historia, luego del tenso enfrentamiento entre la mexicana Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil. Tras las declaraciones de ambos, Lupita Jones y Ximena Navarrete, quienes fueron Miss Universo en 1991 y 2010, respectivamente, usaron sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre la polémica.

Durante un evento ocurrido en Tailandia, Fátima Bosch vivió un incómodo momento, tras ser increpada públicamente por Nawat Itsaragrisil. Las imágenes en las que se les escucha discutiendo, se viralizaron enseguida y provocaron una ola de indignación de la audiencia contra el empresario, quien terminó ofreciendo disculpas.

Qué opina Lupita Jones de la polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

El altercado protagonizado por la mexicana y el tailandés abrió un debate sobre el trato a las concursantes y el papel de las organizaciones detrás de los concursos de belleza. Precisamente quien fue directora de la franquicia de Miss Universo en México hasta noviembre de 2023 usó su cuenta de Instagram para externar su punto de vista. Jones destacó la importancia de "alzar la voz" aunque algunas veces decir lo que piensas "te puede traer problemas".

Lupita Jones mencionó que los concursos se deben adaptar a las participantes, no al revés: "somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad".

La Miss Universo 1991 aplaudió y respaldó las palabras de Fátima Bosch y su valor para mantener firmes sus ideales, valores y visión de la vida:

No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte.

Qué dijo Ximena Navarrete sobre Miss Universo

Por su parte, quien ganó la edición 2010 de Miss Universo usó su cuenta de Instagram para compartir su opinión sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la organización. Junto a un comentario en el que había enfatizado la importancia de que el certamen tuviera una dirección basada en el respeto, la también conductora desarrolló aún más su idea.

Ximena Navarrete aconsejó a quienes están actualmente al frente del concurso a pedir ayuda a los expertos "que saben cómo hacer este show de manera correcta. Es de humanos equivocarse y no se nace sabiendo, es solo cuestión de poner orden". Navarrete destacó su aspiración a que Miss Universo volviera a ser una "plataforma respetuosa, elegante de inspiración y sueños".

Tras todo lo ocurrido, la edición número 74 de Miss Universo llega cargada de controversia. El certamen se realizará el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret de Bangkok.

