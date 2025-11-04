Nawat Itsaragrisil Da Su Versión del Conflicto con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, finalmente habló de la polémica discusión que protagonizó con Fátima Bosch, representante mexicana del concurso. El incidente, ocurrido durante una actividad oficial en Tailandia, generó fuertes críticas en redes y puso en entredicho el trato hacia las concursante. Luego de que la mexicana recibiera todo tipo de apoyo en redes sociales, y él fuera ampliamente criticado, Nawat Itsaragrisil dio su versión del conflicto.

Fátima Bosch se negó a participar en una promoción organizada por el equipo tailandés. La discusión verbal alcanzó tal nivel que varias concursantes abandonaron la reunión en que se encontraban. Mas tarde, la participante tabasqueña de 25 años aseguró que tiene "cosas que decir", un espacio "qué ocupar" y aseguró que no era una muñeca, que estaba en el concurso para ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas.

Qué pasó con Fátima Bosch, según Nawat Itsaragrisil

Después de que Miss Universo México 2025 hubiera acusado de maltrato a Nawat Itsaragrisil, por haberla llamado "cabeza hueca", y de que ella se hubiera defendido y dejado la sala en que se encontraba, el empresario dio su versión de lo que había ocurrido.

A través de un TikTok en vivo, Nawat Itsaragrisil aseguró que todo se trató de un malentendido. Contó que le pidió a Fátima Bosch detenerse mientras hablaba con otras delegadas, pero que la distancia y el tono del momento provocaron confusión. “Solo pedí que se detuviera”: explicó Nawat, quien agregó:

Mientras hablaba durante dos o tres minutos, pedí que nadie se levantara ni hiciera preguntas. De repente, México se levantó de nuevo y dijo algo. No podía oír bien porque estaba lejos. Así que le dije que no hablara, que se sentara porque estaba hablando con todos.

Según su versión, Fátima Bosch respondió diciendo que quería hablar y hablaría; a lo que él respondió que las preguntas ya se habían hecho, por lo que no había nada más qué decir. Itsaragrisil aceptó que se molestó, y que le pidió que lo respetara:

Entonces subió el volumen. Más y más.

De acuerdo con su versión, la mexicana se levantó inesperadamente de su asiento, lo que lo llevó a solicitar apoyo de seguridad. El tailandés insistió en que nunca ordenó una acción directa contra ella.

Solo llamé a seguridad por precaución, porque me sentí incómodo con lo que había pasado, pero nadie se acercó a Fátima.

Nawat Itsaragrisil señaló que se sintieron incómodos y enojados por las participantes que se han negado a trabajar con patrocinadores: "Al igual que México, (otras concursantes) se negaron a publicar trabajos para patrocinadores”.

Itsaragrisil aseguró que cuidará a todas las delegadas, y que respetará la decisión de quien desee trabajar con los patrocinadores y de quienes no estén listas: "Todas tienen la libertad de responder si quieren hacerlo o no, sin ninguna condición".

Nawat Itsaragrisil ofrece disculpas y asegura que respeta México

Nawat Itsaragrisil reconoció que el incidente forma parte de otros desafíos que enfrenta en cuanto a la logística del concurso este año. Aun así, Itsaragrisil ofreció disculpas públicas, tanto a las participantes como a los seguidores del certamen.

Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas. Hablé con las chicas después del evento y lo aclaré con ellas.

El tailandés aprovechó para expresar su aprecio por México y adelantó que buscará hablar directamente con Fátima Bosch para resolver el malentendido.

Fui a México dos veces. Me encanta su país, es por eso que soy muy feliz de hablar de México. Pero, en esta situación, por favor acepten que desde el primer día hasta ahora ha sido demasiado difícil.

En un comunicado, la organización Miss Universo destacó su compromiso por garantizar un "entorno seguro y profesional para todas las delegadas". Agregó que una delegación de alto nivel, encabezada por el director ejecutivo Mario Búcaro, viajará a Tailandia para fortalecer la cooperación entre la organización mundial, el comité organizador tailandés y Miss Grand International.

