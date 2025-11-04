Miss Universo Defiende a Fátima Bosch y Retira a Nawat Itsaragrisil del Certamen

El escándalo entre Nawat Itsaragrisil y la Miss México, Fátima Bosch no para. Ahora Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, salió en defensa de la mexicana y anunció medidas contra el empresario tailandés que la insultó.

"Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a todas las delegadas que representan a los 122 países en la competencia de Miss Universo, en la que Tailandia es nuestro país anfitrión", dijo Rocha, quien después afirmó que no permitirá violaciones a los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres.

"Lamentablemente Nawat ha olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino", dice Rocha en el video. "Ser anfitrión significa demostrar a todas las delegadas de todos los países que tiene la obligación de servirles, asistirles y garantizar que vivan una experiencia única llena de amabilidad y cortesía".

Raúl Rocha reiteró su indignación hacia Nawat por la agresión pública que cometió contra Fátima Bosch en el evento de imposición de bandas, y anunció sanciones contra el tailandés.

¿Qué sanciones recibirá Nawat Itsaragrisil por parte de Miss Universo?

Raúl Rocha, como representante del certamen anunció "acciones corporativas y legales" contra Itsaragrisil "como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados". También dio la instrucción de suspender la ceremonia de bandas para evitar que las participantes interactúen con Nawat.

"Miss Universo México es una mujer a la que él humilló, insultó y le faltó al respeto, además del grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa", dijo.

"Por las razones mencionadas anteriormente, he restringido la participación de Nawat en los eventos que forman parte de la edición número 74 de Miss Universo", zanjó Rocha.

El origen del conflicto

Fátima Bosch se defendió de Itsaragrisil luego de que la llamara tonta delante de todas las otras misses en un evento del certamen celebrado en Tailandia.

Todo empezó cuando Itsaragrisil reprochó a la modelo mexicana que no estuviera compartiendo en sus redes contenido de los eventos de Miss Universo.

Fátima intentó explicarle que se trataba de un malentendido cuando el ejecutivo le respondió que no le había dado permiso para hablar y le dijo: "Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?".

Ante su actitud la mexicana decidió levantarse de su asiento para defenderse:

"No me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización”, dijo Bosch.

Después abandonó el salón donde se celebraba la imposición de bandas, acompañada por otras misses que respaldaron su respuesta.

La respuesta de Fátima fue celebrada no sólo por mexicanos sino en otros lugares del mundo, pues fue tomada como una muestra de empoderamiento femenino.

Ahora el tailandés tendrá que enfrentarse a las consecuencias de su acción a nivel legal y corporativo.

