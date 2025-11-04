El EDC México 2026 Reveló su Lineup y Fechas de Preventa

El festival de música electrónica más grande de Latinoamérica, EDC México 2026, vuelve del 20 al 22 de febrero al Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

El evento promete reunir durante tres días a miles de “Headliners” y amantes de la escena electrónica bajo un universo de beats, colores y experiencias inmersivas.

Para la duodécima edición, el cartel incluye más de 100 artistas que abarcan géneros como techno, house, psytrance, hardstyle, bass, EDM y ritmos latinos.

Aquí algunos de los nombres destacados:

Above & Beyond (trance/progressive) aportan un viaje emocional colectivo.

Anyma, con un show visual hiperrealista que mezcla sensibilidad humana y universo digital.

Armand Van Helden, desde Nueva York con la esencia del house clásico.

Charlotte de Witte (Bélgica), techno contemporáneo entre tensión y minimalismo.

Hardwell, con una narrativa de adrenalina, luces y emoción en cada drop.

John Summit liderando la nueva ola del house, vibrante y lleno de groove.

Steve Angello devuelve la grandeza del house con crescendos melódicos y drops de estadio.

Yousuke Yukimatsu (Japón) aporta electrónica experimental, exploratoria y abstracta.

Indira Paganotto, embajadora del techno psicodélico que mezcla color, intensidad y trance.

Knock2 e Isoxo irrumpen con una fusión de trap, bass house y groove, empujando los límites de la electrónica.

Mau P y The Martinez Brothers prometen un encuentro entre el tech house moderno y el groove neoyorquino clásico.

999999999 (duo italiano) traen el sonido industrial más puro y underground del techno.

Massano, Angerfist y el b2b de Adam Ten con Mita Gami evocan paisajes sonoros hipnóticos entre lo melódico y lo extremo.

Diplo y Hugel comparten cabina en una celebración global del ritmo.

Sammy Virji representa la nueva cara del UK Garage y bassline con frescura y dinamismo.

Adam Beyer — fundador del sello Drumcode — reafirma su reinado en el techno con sonido preciso y potente.

El cartel completo del EDC México 2026

El festival contará con sus icónicos escenarios globales de Insomniac: circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND, stereoBLOOM y kineticFIELD, cada uno ofrecerá experiencias únicas para los fans de todos los géneros.

