Pa’l Norte 2026 Revela Cartel: Deftones, Tyler The Creator, Guns N’ Roses y Killers a la Cabeza

El festival Pa’l Norte 2026 dio a conocer su esperado cartel oficial con una mezcla explosiva de géneros y artistas internacionales. La edición se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el tradicional Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, y promete ser una de las más ambiciosas hasta la fecha.

A continuación te damos a conocer a los cantantes y agrupaciones que formarán parte del festival musical.

Quiénes forman parte del cartel del Pa’l Norte 2026

El viernes 27 de marzo los headliners serán Tyler, The Creator, Interpol y Deftones.

El primer día del festival, el cartel estará conformado por:

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze (DJ Set).

Royel Otis

Molotov (set acústico)

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres (DJ Set)

DLD, Cuco (DJ Set)

Mau y Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances (DJ Set)

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Dhu

La Ksh

Guitarricadelafuente

Louta

Ahsuevno

Charly Jordan

Pacifica

RØZ

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Cisco & Breezy

Paloma M

Grya

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Meno Díaz.

Para el sábado 28 de marzo, la música de la jornada estará a cargo de:

Guns N’ Roses

Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman y Daniela Spalla

Lasso

Ovy On The Drums

El Bogueto

Love of Lesbian

Paty Cantú

Ahmed Spins

Camilo Séptimo (set acústico)

Allison

Mariana BO

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevs & Makyky

Nasa Histoires

Miky Hurold

Volován

Lapegatina

Big Sempa

Andrea Ejer

Kapanga

Monica Caro

El domingo 29 de marzo, las bandas y músicos encargados de cerrar el festival con broche de oro son:

The Killers

Zoé

Halsey

The Lumineers

DJO

Omar Courtz

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Molotov (set acústico)

Siddhartha

Aitana

Moenia

Gryffin

Rawayana

Los Claxons

Love of Lesbian

K-Kan

Kikio

Daniela Spalla

Lagos

Nacega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

Yami Safdie

Haragán y Cía

Marky Ramone

Reyno

3BallMTY

Austin Millz

Silvestre y La Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Riqué

Recuerda que el Tecate Pa’l Norte 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Los boletos estarán disponibles con diferentes fases de venta y paquetes especiales.

