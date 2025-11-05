Pa’l Norte 2026 Revela Cartel: Deftones, Tyler The Creator, Guns N’ Roses y Killers a la Cabeza
El Pal Norte 2026 ha revelado su cartel oficial con una mezcla explosiva de headliners internacionales y talento latino imperdible Descubre quiénes encabezan el line up más poderoso del año.
El festival Pa’l Norte 2026 dio a conocer su esperado cartel oficial con una mezcla explosiva de géneros y artistas internacionales. La edición se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el tradicional Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, y promete ser una de las más ambiciosas hasta la fecha.
A continuación te damos a conocer a los cantantes y agrupaciones que formarán parte del festival musical.
Quiénes forman parte del cartel del Pa’l Norte 2026
El viernes 27 de marzo los headliners serán Tyler, The Creator, Interpol y Deftones.
El primer día del festival, el cartel estará conformado por:
Tyler, The Creator
Interpol
Deftones
Morat
Jackson Wang
Myke Towers
The Blaze (DJ Set).
Royel Otis
Molotov (set acústico)
Siddhartha
Maldita Vecindad
31 Minutos
Channel Tres (DJ Set)
DLD, Cuco (DJ Set)
Mau y Ricky
Camilo Séptimo
Neil Frances (DJ Set)
Charles Ans
Balu Brigada
YSY A
Duncan Dhu
La Ksh
Guitarricadelafuente
Louta
Ahsuevno
Charly Jordan
Pacifica
RØZ
La Santa Cecilia
Andrés Obregón
La Mosca
Cisco & Breezy
Paloma M
Grya
Jordy Medina
Rubio
Niño Viejo
Meno Díaz.
Para el sábado 28 de marzo, la música de la jornada estará a cargo de:
Guns N’ Roses
Fabulosos Cadillacs
Kygo
Grupo Frontera
Turnstile
Simple Plan
Cypress Hill
Enjambre
The Warning
The Martinez Brothers
Nothing But Thieves
The Whitest Boy Alive
Cuco
Esteman y Daniela Spalla
Lasso
Ovy On The Drums
El Bogueto
Love of Lesbian
Paty Cantú
Ahmed Spins
Camilo Séptimo (set acústico)
Allison
Mariana BO
Luck Ra
Sickick
Peces Raros
Bag Raiders
Kevs & Makyky
Nasa Histoires
Miky Hurold
Volován
Lapegatina
Big Sempa
Andrea Ejer
Kapanga
Monica Caro
El domingo 29 de marzo, las bandas y músicos encargados de cerrar el festival con broche de oro son:
The Killers
Zoé
Halsey
The Lumineers
DJO
Omar Courtz
Purple Disco Machine
Panteón Rococó
Molotov (set acústico)
Siddhartha
Aitana
Moenia
Gryffin
Rawayana
Los Claxons
Love of Lesbian
K-Kan
Kikio
Daniela Spalla
Lagos
Nacega
Midnight Generation
Elefante
Lilly Palmer
Yami Safdie
Haragán y Cía
Marky Ramone
Reyno
3BallMTY
Austin Millz
Silvestre y La Naranja
Karlo
Kchiporros
Mario Santander
Nash
Los Blenders
Luisa Almaguer
Jaze
El Riqué
Recuerda que el Tecate Pa’l Norte 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Los boletos estarán disponibles con diferentes fases de venta y paquetes especiales.
