Tecate Pal Norte 2026: Cuándo es, Quiénes Integran el Cartel y Cómo Comprar los Boletos

Este miércoles 15 de octubre comenzó la venta del abono tempranero del Tecate Pal Norte y, así como llegó, se fue. En aproximadamente 30 minutos, la cuenta de Instagram del festival anunció que la preventa exclusiva con Hey Banco estaba agotada en su totalidad. Pero no todo está perdido, este jueves 16 de octubre, a partir de las 14:00 horas, se realizará la venta libre del boleto tempranero.

La próxima edición de Tecate Pa’l Norte va comenzando a perfilarse. Aunque los detalles oficiales por parte de los organizadores aún son escasos, por el momento conocemos solo ciertos detalles, como la fecha del festival musical y el costo de los boletos. Como cada año, el festival durará solo tres días y ocurrirá durante la primavera del próximo año.

El próximo 2026 Monterrey también albergará algunos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26. El Estadio Monterrey será sede de cuatro de los 104 partidos que se jugarán. Tres de ellos corresponden a la fase de grupos y uno a octavos de final. Las fechas de los partidos, sin embargo, no coincidirán con el Tecate Pal Norte, ya que el encuentro futbolero ocurrirá durante junio de 2026.

Cuándo será el Tecate Pal Norte 2026

Como cada año, la tradicional sede del Tecate Pal Norte será el Parque Fundidora de Monterrey, que recibirá a los aficionados de la música, para disfrutar de varias decenas de músicos. Aunque aún no se ha revelado el cartel oficial del evento, ya comienzan a filtrarse algunos nombres, entre los que figuran Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Miley Cyrus, Lorde, Doja Cat y Paulo Londra.

Sin embargo, repetimos, los organizadores del festival no han confirmado oficialmente los nombres de los músicos y bandas asistentes.

La edición 2026 del Tecate Pal Norte se realizará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Quiénes se presentarán en el Tecate Pal Norte 2026

Hasta el momento no se ha revelado el lineup oficial para el Tecate Pal Norte 2026. Sin embargo, varios medios especulan que podrían incluirse cantantes que están generando ruido a escala mundial, o que han participado en festivales como Lollapalooza o el Estéreo Picnic. Entre los nombres que se mencionan están Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Lorde y Skrillex.

Cuál es el costo de los boletos del Tecate Pal Norte

Será hasta el jueves 16 de octubre que se dará a conocer el precio de los boletos que saldrán a la venta libre, que comenzará a partir de las 14:00 horas y estará disponible hasta agotar existencias.

El abono tempranero del Tecate Pal Norte, que da acceso para los 3 días de festival, tuvo varias versiones

General $4,590

General Plus $5,7125

Ascendente $7,125

VIP $9,625

