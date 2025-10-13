El Festival Vive Latino 2026 Publica su Cartel Oficial: Estas Son las Bandas que se Presentarán

El Vive Latino 2026 promete ser una fiesta de rock, pop y nostalgia. El Festival acaba de presentar su line up completo hoy lunes 13 de octubre.

Entre los principales invitados están: Fobia, Juanes, Smashing Pumpkins, Cypress Hill, Enjambre, Fabulosos Cadillacs, Tom Morello, The Mars Volta y Lenny Kravitz.

Te contamos todo lo que tienes que saber de este icónico festival que cumplirá 26 años de celebrarse en la Ciudad de México.

¿Cuándo es el Vive Latino 2026?

El Vive Latino se celebrará el 14 y 15 de marzo de 2026

¿Cuándo empieza la venta de boletos del Vive Latino 2026?

La preventa de boletos del Vive Latino iniciará el viernes 17 de octubre a partir de las 14:00 hrs. Aún no se revela la fecha de la venta general. Se estima que los precios de los boletos podrían mantenerse en rangos similares a los de 2025, tomando en cuenta los diferentes tipos de abono (general, comodidad/premium) que han existido.

¿Dónde será el Vive Latino 2026?

En el Estadio GNP, antes Foro Sol.

¿Cuál es el cartel completo del Vive Latino 2026?