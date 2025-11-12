Paris Jackson Revela el Daño en su Nariz tras Años de Consumo de Sustancias. Así Luce Ahora

La actriz, cantante e hija del fallecido ícono musical Michael Jackson, Paris Jackson, reveló a través de su cuenta de TikTok, en la que cuenta con más de 300 mil seguidores, que su consumo de drogas le provocó una perforación en el tabique nasal, además de “casi arruinarle la vida”.

En un video que acumula más de mil 600 likes y cientos de comentarios, Jackson mostró los efectos de las sustancias en su nariz utilizando la linterna de su teléfono para evidenciar el daño.

“Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que piensan. No consuman drogas, chicos”, explicó.

La hija del “Rey del Pop” añadió que ha decidido no someterse a una cirugía reconstructiva, ya que lleva seis años sobria y este tipo de procedimientos implican el uso de analgésicos, algo que prefiere evitar.

Paris Jackson habla de la sobriedad

A mediados de octubre pasado, la cantante y compositora Paris Jackson, autora de Wilted (su único álbum hasta ahora, lanzado en 2020), reconoció durante un evento en Los Ángeles que alcanzar la sobriedad no solo le permitió recuperar su vida, sino también construir una “vida mejor”.

Meses más tarde, en enero de 2025, la artista volvió a abrirse públicamente en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, donde entonces sumaba 5.4 millones de seguidores (hoy 5.6 millones), publicó un mensaje en el que reveló sus adicciones: “Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína”, escribió para celebrar cinco años de sobriedad.

El post incluía un video con una recopilación de imágenes que mostraban su transformación: desde escenas de consumo y momentos de tristeza hasta instantáneas actuales, en las que aparece riendo, alejada del alcohol y las drogas, junto a su entonces pareja, el productor musical Justin Long. La relación terminó este verano, pocos meses después de que la pareja anunciara su compromiso en diciembre de 2024.

