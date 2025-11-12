Adele Llegará al Cine: ¿En Cuál Película Participará la Ganadora del Grammy?

La multipremiada cantante británica está lista para dar un nuevo paso en su carrera artística, esta vez en la pantalla grande. Adele llegará al cine para debutar como actriz en una historia que será dirigida por el diseñador y cineasta Tom Ford. ¿Quiéres saber en cuál película participará la ganadora del Grammy? Sigue leyendo.

El proyecto en que debutará Adele también marcará el regreso de Tom Ford a la dirección, después de varios años de ausencia, según informaron medios especializados en Hollywood. El primer trabajo de Tom Ford como director fue con Un hombre soltero (2009), que estuvo nominada al Oscar y fue protagonizada por Colin Firth.

Presentó su segunda película en 2016: Animales nocturnos, ganadora del Gran Premio del Jurado en Venecia y nominada al Oscar, en la categoría Mejor Actor de Reparto por el trabajo del actor estadounidense Michael Shannon.

¿En cuál película participará la ganadora del Grammy?

Adele será parte de un ambicioso proyecto que estará ambientado en la Italia del siglo XVIII. Actuará al lado de Nicholas Hoult (quien dio vida a Lex Luthor en Superman), Aaron Taylor-Johnson (protagonista de Kraven el cazador), Colin Firth, Hunter Schaffer, Lux Pascal, entre otros.

La historia dirigida por Tom Ford, en la que debutará Adele, será una adaptación del libro Cry to Heaven, novela publicada por Anne Rice en 1982. Anne Rice es la autora de Entrevista con el vampiro.

La trama de Cry to Heaven se centra en el mundo de los castrati del siglo XVIII en Italia. Los castrati eran cantantes masculinos del Renacimiento y el Barroco que eran castrados de niños para conservar su potencia vocal aguda. La historia explorará temas como el arte, la identidad y la ambición.

Cry to Heaven está en plena preproducción en Londres y Roma. El rodaje comenzará en enero y se espera que la película se estrene en otoño de 2026.

Según Deadline, Ford autofinanciará la película y espera encontrar un comprador, cuando la producción haya finalizado.

Qué papel interpretará Adele

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el personaje al que dará vida Adele, fuentes cercanas a la producción aseguran que tendrá un peso emocional importante dentro del relato. Esta incursión en el cine representa un nuevo desafío para la intérprete, quien ya ha mostrado interés por la actuación en varias entrevistas, pero que hasta ahora no había aceptado ningún proyecto formal.

Desde 2015, cuando protagonizó el video de su sencillo Hello aseguró: "Sin duda, me gustaría actuar en una película". Y agregó: "Me siento un poco idiota después de haber dicho durante todos estos años que nunca actuaría".

Ford, quien lanzó su marca de moda homónima tras ser director creativo en Gucci e Yves Saint Laurent, ha tenido varias participaciones en el cine, como director, encargado de vestuario y actuando como él mismo en Zoolander.

