Maria Chacón se Casa: Así Presumió su Anillo y las Fotos de su Compromiso

La actriz mexicana María Chacón, a quien sin duda recuerdas por su personaje "La Chofis" en la telenovela Alegrijes y Rebujos, confirmó su compromiso matrimonial con el empresario Christopher Den Uijil, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cuatro años.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió diversas imágenes del momento especial, incluyendo una foto de su anillo de compromiso.

En su publicación, acompañada del texto “Para siempre, contigo” junto a un emoji de infinito y un anillo, Chacón expresó su emoción ante la nueva etapa que comienza.

En sus historias, añadió frases con gran sentimiento como “¡¡¡Dije que sí!!!” y “Para siempre, bebé”, confirmando públicamente la noticia y permitiendo a sus seguidores seguir cada detalle.

Sobre su pareja, Chacón presentó públicamente a Christopher Den Uijil en noviembre de 2024. Él es fundador del festival Baja Beach y, según confesó la actriz en una entrevista, se conocieron hace unos tres años gracias a una conexión familiar: “Nos conocimos porque el hermano de su socio fue a la escuela conmigo en Ensenada, Baja California. Todo se quedó en familia…” Comentó también que él es "un gran regalo" en su vida.

Este anuncio marca un momento especial en la vida personal de María Chacón, quien inició su carrera a temprana edad y ahora comparte este nuevo capítulo de felicidad con sus seguidores.

