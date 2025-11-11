Toy Story 5 Publica Primer Trailer: Woody, Buzz y Jessie Enfrentan Nuevo Temor

Woody, Buzz y Jessie volverán a la pantalla grande con Toy Story 5. La nueva entrega de la emotiva historia protagonizada por los juguetes (que alguna vez fueron de Andy) publicó su primer trailer.

Como ha ocurrido en otros capítulos de Toy Story, Woody, Buzz y Jessie tendrán un nuevo temor: ¿quién será "su enemigo" en esta entrega que llegará a la pantalla grande en 2026?

Toy Story 5 publica primer trailer

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack volverán a dar vida a los juguetes favoritos de los millenials. En las primeras imágenes del trailer de Toy Story 5 se ve a los juguetes temblando de miedo ante la llegada de una caja. ¿Qué trae dentro? Se trata de Lilypad, una tableta inteligente de alta tecnología con forma de rana, que puso a temblar —literalmente— a toda la pandilla.

Lilypad llegará a Toy Story 5 con la voz de la actriz y modelo estadounidense, Greta Lee.

La cinta llegará a los cines de todo el mundo en junio de 2026, siete años después de Toy Story 4, que impactó al público el 21 de junio de 2019, cuando llegó a la gran pantalla.

