Michael: la Película Biográfica de Michael Jackson, Fecha de Estreno y Lo Que Debes Saber

La vida y legado de Michael Jackson, 'El Rey del Pop', llegarán a la pantalla grande con la película biográfica Michael, un ambicioso proyecto que promete ser uno de los estrenos más esperados del 2026. La cinta dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, Emancipation) y escrita por el nominado al Oscar, John Logan, intenta ser un retrato de la compleja trayectoria de quien cambió la historia de la música y el espectáculo.

El encargado de dar vida a Michael Jackson será Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, cuarto hermano de la familia Jackson, que se desempeña como músico. Jaafar Jeremiah Jackson también es cantante y bailarín, tiene 29 años y ha declarado cuán honrado se siente por dar vida a la historia de su tío.

Video: Sobrino de Michael Jackson Cautiva por su Parecido con el "Rey del Pop"

Nota relacionada: Descubren Material Inédito de Michael Jackson, Pero Canciones no Podrán Ser Públicas

Todo sobre la esperada cinta de Michael Jackson que llegará en 2026

Jaafar Jackson ha sorprendido al público y a la crítica especializada por su parecido físico y vocal con Michael Jackson. Pero su desempeño no se limitará a cómo se ve y canta, el joven actor también se ha propuesto apropiarse de los conocidos pasos del intérprete de Thriller. Aunque este es su debut como protagonista, el actor formó parte de The Jacksons: Next Generation, en la que los herederos Jackson mostraron cómo sobrellevan sus vidas, bajo el peso de su apellido.

Michael mostrará el camino musical que siguió el cantante, desde sus primeros años en The Jackson 5 hasta su consagración como 'El Rey del Pop'. La cinta presentará tanto el genio creativo del cantante como los conflictos personales que marcaron su vida, según han reportado medios como Deadline. Fuentes cercanas a la producción han revelado que el filme podría superar las tres horas y media de duración, por lo que se ha evaluado dividirlo en dos partes.

En la cinta también actuarán Juliano Krue Valdi, quien interpretará a Michael Jackson de joven, Colman Domingo dará vida a Joe Jackson y Jessica Sula a La Toya Jackson.

De acuerdo con la información que se ha publicado, en la producción aparecerán figuras como Diana Ross, Quincy Jones, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Mick Jagger, Liza Minnelli y John Lennon; quienes serán interpretados por Kat Graham, Kendrick Sampson, Allan Wayne Anderson, Don Miroradoff, Ryan Milora, Effie Spence y Ben Kera, respectivamente.

El rodaje principal se llevó a cabo durante 2024 y parte de 2025, con locaciones que recrean distintos periodos de la vida del cantante.

La producción corre a cargo de Lionsgate y contará con distribución internacional de Universal Pictures. La fecha de estreno de la película será el 24 de abril de 2026, aunque estaba programada para llegar a cines en 2025; sin embargo, hubo regrabaciones y ajustes en el montaje que obligaron a cambiar la fecha de su estreno mundial.

Historias relacionadas:

Celebridades Acompañan a Príncipe Guillermo en Entrega de Premio Earthshot, en Brasil

Bizarrap y Daddy Yankee Reviven el Reguetón Clásico y Suena Más Brutal que Nunca; Escúchalo Aquí

Meme del Real: De Café Tacvba a Encender el Fuego Propio con La Montaña Encendida