Bizarrap y Daddy Yankee Reviven el Reguetón Clásico y Suena Más Brutal que Nunca; Escúchalo Aquí

El día que muchos esperaban ha llegado: el productor argentino Bizarrap ha vuelto con una colaboración. Su nueva entrega, titulada “BZRP Music Session #0/66”, junto al legendario Daddy Yankee, ya está disponible a partir de hoy miércoles 5 de noviembre.

Es un gran acontecimiento porque la leyenda del reguetón, Daddy Yankee había anunciado su retiro de los escenarios en 2023 y ahora ha vuelto para sacar esta nueva canción que nos recuerda a las raíces del ritmo del que Daddy Yankee fue pionero.

Por otro lado, Bizarrap llevaba cerca de 10 u 11 meses sin lanzar una nueva “Music Session”, lo que intensificó la expectación sobre esta pieza.

Con la numeración #0/66”, el productor argentino rompe con la numeración habitual del formato, lo cual abre el juego a interpretaciones —estamos ante el inicio de una nueva era, o al menos un nuevo ciclo.

Reacciones de los fans y cómo suena BZRP Music Session #0/66

Los fans tanto de Daddy Yankee como de Bizarrap coinciden en que la canción los remitió a esos sonidos del reguetón clásico con el que bailábamos en fiestas a los 15 años.

Algunos fans pensaron que quizá metería alguna referencia cristiana, pero no fue así.

Así es como se escucha:

Historias recomendadas:

Rosalía Ilumina el Pop con LUX, su Álbum más Íntimo y Arriesgado

Meme del Real: De Café Tacvba a Encender el Fuego Propio con La Montaña Encendida

¿Dónde es el Tecate Pal Norte 2026? Revelan Fechas y Line Up Completo de Artistas