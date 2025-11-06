Celebridades Acompañan a Príncipe Guillermo en Entrega de Premio Earthshot, en Brasil

Guillermo, el príncipe de Gales, encabezó la entrega de los Premios Earthshot, en Brasil, en donde estuvo acompañado de celebridades, filántropos y líderes mundiales en temas de medio ambiente.

En medio de música brasileña y una festividad digna de carnaval, el miembro de la realeza llegó al Museo del Mañana de Río de Janeiro para premiar a los ganadores por "inspirar" en el cuidado de la casa común.

Con la entrega de estos galardones, el príncipe culminó una ajetreada agenda en tierras brasileñas, en las que participó en distintas actividades en las que mostró su voluntad de tejer lazos entre comunidades.

Sin embargo, su paso por Brasil no culminará todavía, ya que se espera que ofrezca un discurso durante la COP 30, que se celebrará en la ciudad de Belém, en el corazón del Amazonas.

Celebridades se unen

El príncipe Guillermo, fundador y presidente de los Earthshot, posó con artistas de la talla de Kylie Minogue, Shawn Mendes, Seu Jorge y Anitta.

De acuerdo con la BBC, la actuación de Minogue incluyó una mezcla de sus éxitos, entre los que destacó Can't Get You Out of My Head y Padam, Padam.

Mientras que Shawn y Anitta también emocionaron a los asistentes al evento con sus colaboraciones festivas.

Anitta señaló que la "importancia para nosotros es encontrar una forma para ser felices, disfrutar la vida, pero también hacerlo con responsabilidad".

También estuvieron el exfutbolista Cafú, la gimnasta olímpica Rebeca Andrade y el expiloto de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, quienes fueron presentadores del evento.

En la celebración estuvieron presentes políticos como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Guillermo afirmó que cuando fundó los premios en 2020, "teníamos una meta a 10 años: hacer de esta la década en la cual transformaríamos nuestro mundo para mejor".

Los ganadores del Premio Earthshot

Los Premios Earthshot buscan apoyar proyectos ecológicos en el mundo y al año otorga cinco galardones, los cuales van acompañados de 1.3 millones de dólares para llevar a puerto las ideas para beneficio del medio ambiente.

Este año, hubo 2 mil 500 candidaturas provenientes de 72 países, de las cuales se seleccionó a 15 finalistas. Al final, fueron cinco los premiados:

Proteger y restaurar la naturaleza: re.green.

Revive nuestros oceanos: The High Seas Treaty.

Arregla nuestro clima: Friendship.

Contruye un mundo libre de desperdicios: Lagos Fashion Week.

Limpia nuestro aire: La ciudad de Bogotá.

Antes de dar a conocer a los galardonados, el príncipe Guillermo estuvo con los 15 finalistas en una visita al Cristo Redentor.

Los medios destacaron que bajo esa gran efigie también poso la madre del futuro monarca, Diana, 34 años atrás.

