Manifestantes Propalestina Intentaron Irrumpir en Evento de Artista Israelí; Fueron Replegados

Manifestantes propalestina se enfrentaron con policías de la Ciudad de México la noche de este 5 de noviembre en la Colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que los inconformes quisieron irrumpir en el concierto de la artista israelí, Noga Erez.

Los agentes capitalinos intervinieron para evitar mayores confrontaciones con los asistentes y se desataron los disturbios a las afueras del Foro Indie Rocks!, informó la dependencia de seguridad en un breve comunicado.

"Personal de la Policía Metropolitana de la SSC que realizaba un dispositivo de seguridad en la colonia Roma, donde se llevaba a cabo un concierto, intervino cuando un grupo de personas quiso entrar al auditorio y los participantes lo impidieron.

"Lo anterior para garantizar la seguridad de todos los presentes y evitar una riña", indicó la SSC-CDMX.

Se registran disturbios en protesta propalestina afuera de un foro de conciertos en donde se presenta un cantante israelí.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/1dRGysKNLW — NMás (@nmas) November 6, 2025

El grupo, de aproximadamente 20 personas, acudió a expresar su rechazo por la presentación de la también compositora y productora, quien formó parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Previamente, realizaron un bloqueo en las inmediaciones del lugar.

Los disturbios de inconformes y asistentes al evento

Las agresiones también escalaron luego de que un asistente al evento intentó golpear a una de las manifestantes, pues ella le arrojó pintura roja.

Al verse increpado, el asistente quiso lanzó puñetazo a la inconforme, por lo que tuvieron que intervenir agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Los manifestantes se dispersaron y la situación quedó controlada, mientras agentes permanecían a las afueras del foro. Foto: N+.

Minutos después, la situación se tranquilizó y al momento no se reportan detenidos ni heridos. Los manifestantes terminaron por dispersarse, mientras que los policías resguardaron el sitio hasta que el concierto finalizó.

Durante esas acciones se registraron algunos golpes y un hombre que protestaba encendió una especie de aerosol con encendedor, por lo que un agente apagó las llamas con un extintor.

Otro sujeto que empujaba a los policías fue encapsulado momentáneamente para ser contenido.

Una persona que protestaba contó a N+ que fue golpeada y sus compañeros intervinieron para defenderla. Y aunque ella les pidió alejarse para no caer en provocaciones se desató el enfrentamiento.

Los manifestantes realizaron pintas y gritaron consignas contra quienes acudieron al concierto.

Vecinos de la colonia se sumaron a la protesta, debido a que están contra conciertos en la zona, pues argumentan que al término, regularmente encuentran a personas consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas.

Las movilizaciones se extendieron hasta la calle de Zacatecas, en el cruce con el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

¿Quién es Noga Erez?

Noga Erez, nacida en 1989, es una cantante israelí que fusiona pop electrónico, hip hop y otros géneros. Se le reconoce por innovar en la música alt pop.

La artista, de 35 años, sirvió a los 18 de edad en una banda militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. También ha tenido participación como actriz de televisión.

Sus canciones han abordado temas como la agresión sexual y las tensiones políticas en su país.

En 2017, en una entrevista a The Guardian, declaró que eliminar la cultura de un lugar no beneficia a nadie, porque el arte es una forma de expresión para oponerse a la situación política.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ASJ