Carlota 'N': Posponen Audiencia de Adulta Mayor que Disparó contra Presuntos Invasores en Chalco

La audiencia de doña Carlota “N”, quien es señalada por disparar en contra de presuntos invasores de su casa en el municipio de Chalco, Edomex, fue pospuesta. ¿Qué pasará con la adulta mayor?

Según los primeros reportes, el encuentro con las autoridades era para la revisión de medidas cautelares de la adulta mayor que se encuentra internada en el CERESO municipal por el delito de doble homicidio.

Sin embargo, la audiencia no se pudo llevar a cabo debido a que no se presentó el representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Uno de los hijos de doña Carlota indicó que esperan que este hecho no represente un acto para demorar más la audiencia.

Esperamos nosotros que no sean tácticas dilatorias para hacer más cansado, más tedioso esta audiencia

¿Qué es lo que pide doña Carlota N?

La tan esperada audiencia de Doña Carlota “N”, que recientemente cumplió 74 años de edad, es para que su defensa pueda pedir a la justicia que la mujer pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria.

Debido a que la adulta mayor tiene diabetes y su salud se ha ido deteriorando en los siete meses en los que ha estado recluida.

La salud de mi mamá se está deteriorando

Por ahora, se sabe que la audiencia de revisión se repondrá este jueves 6 de noviembre a las 10:00 horas en los juzgados localizados en San Mateo Hutziltzingo, Chalco.

Este nuevo encuentro sería clave para definir lo que ocurrirá con la mujer, quien se hizo viral por defender su propiedad a balazos.

Dos personas continúan detenidas por el delito de invasión del inmueble propiedad de Carlota; la casa permanece asegurada por la fiscalía.

